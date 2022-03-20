طريقة التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443 والشروط المطلوبة عبر موقع haj.gov.sa

رابط التسجيل في حج وزارة الدفاع من أهم الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم إجراء خطوت بسيطة من خلالها يكون المواطن على دراية كاملة بمختلف المتطلبات للحج من خلال وزارة الدفاع حيث تمت إتاحة ربط مباشر من شنه التيسير من مختلف الخطوات الاستعلامية، ويبحث العديد من الأشخاص من المنتمين للوزارة عن أهم ما يجب اتباعه كي يكونوا من الحجاج لهذا العام، وعن طريق المنصة الخاصة بالدفاع يستطيع كل منتمي لها أن يتقدم بالطلب الخاص للحج لهذا الموسم ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين من الهجرة.

رابط التسجيل في حج وزارة الدفاع

التسجيل في حج وزارة الدفاع يكون عبر الرابط المخصص للتسجيل من خلال الاتباع لخطوات بسيطة ومن الممكن عن طريقها القيام بالتسجيل، ومن ثم يكون لدى الشخص الفرصة للحج مع التقدم بمختلف الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الفرصة للحج عبر تيسيرات وزارة الدفاع لأبنائها.

أهم الخطوات للتسجيل من خلال الرابط

قد قامت الوزارة للدفاع بالمملكة السعودية بتدشين موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، وهو المخصص لفريضة الحج وقد تم التحديد للميعاد الخاص ببداية التقدم بمختلف البيانات على المنصة مع توجيه من قبل الوزارة بالسرعة في الاستيفاء لكامل البيانات واتباع خطوات التسجيل الآتية: