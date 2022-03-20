نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة للنساء المطلقات والأرامل وغير المتزوجات قدم واحصلى على دعم سكني الشروط ورابط التقديم في المقال التالي

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي مع اقتراب شهر رمضان حول قروض ميسرة، تدعم منصة سكني الكثير من المواطنين والمواطنات بالمملكة وكثير من الأسر الفقيرة والأكثر إحتياجا وكذلك تدعم النساء وخاصة المطلقات والأرامل وغير المتزوجات وتضع شروط لمن ينطبق عليهم الدعم يصرف لهم دعم سكني وتقدم لهم وحدة سكنية مستحقة طالما تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وبداخل المقال كيفية التقديم ورابط التقديم، حيث تسعى المملكة على تقديم وحدات سكنية مناسبة لجميع المواطنين السعوديين الذين لا يمتلكون مسكن للعيش بداخلها، وتم إطلاق الدعم السكني السعودي عام 2017 م وهو تابع لوزارة الإسكان السعودية وتم تقديم أكثر من 280 وحدة سكنية للأسر المحتاجة، لتحقيق رؤية المملكة 2030. كيقة تقديم طلب دعم السكني للنساء المطلقات والأرامل وغير المتزوجات: ادخل على رابط منصة سكني الإلكتروني.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة تسجيل الدخول.

ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم عليك بالنقر على ايقونة تسجيل الدخول.

وبعد ذلك يقوم المتقدم باختيار أيقونة تقديم طلب

انتظر سوف تظهر لك صفحة بها نموذج طلب التقديم.

ثم تقوم بملء وكتابة البيانات المطلوبة من ( الاسم، رقم الهوية، ورقم الجوال، جهة العمل، البريد الإلكتروني).

ثم عليك بان تقوم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم عليك بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

يتم إرسال الطلب

تقوم إدارة المنصة بفحص الطلب المقدم والرد في أقرب وقت.

وكما يمكننا تقديم طلب للدعم عن طريق تطبيق سكني. الشروط الواجب توافرها للتقديم على الدعم السكني للأرامل: يشترط أن تكون جنسيته سعودية بالإضافة إلى إقامته بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم أول مرة يحصل فيها على دعم سكني.

كما يشترط أن يكون لديها دخل شهري ثابت.

ومن الضروري عدم امتلاك المتقدمة مسكن للعيش به أو أصول ذات قيمة. الشروط الواجب توافرها للتقديم على الدعم السكني للمطلقات: أن تكون جنسيته سعودية من الأصل لا غير ومقيم داخل المملكة

من أهم الشروط أن يكون جميع أبناء المطلقة سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون لديها دخل شهري ثابت.

يشترط أن يكون قد مر عامين على طلاقها. عمر شويل - جدة فرصة للنساء المطلقات والأرامل وغير المتزوجات قدم واحصلى على دعم سكني الشروط ورابط التقديم - ثقفني

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