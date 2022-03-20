نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم زواج الأيتام من الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شروط ورابط التقديم في المقال التالي

تدعم حكومة المملكة بعض الشباب والفتيات الايتام فى زواجهم بدعم مالي مستحق طالما تنطبق عليهم الشروط ومن خلال مقالي نوضح شروط الاستحقاق وكيفية التقديم والفئات المستحقة للدعم، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الشروط والمتطلبات التي يلزم توافرها في التقدم من أجل أن يستفيد من خدمة دعم زواج الأيتام، كما أنها أعلنت على أن تلك الحدمة إلكترونية تساعد الأيتام ذات الدخل المنخفض والظروف الخاصة في إمكانية حصولهم على مساعدة مالية ويتم صرفها لمرة واحدة بعد ما يتم التأكد من استيفاء الشروط . الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم زواج الأيتام: أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من الأصل لا غير.

من أهم الشروط لكي تتمكن من الحصول على الدعم أن يكون الدعم مسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال نظام رعاية الأيتام.

يشترط للحصول على الدعم أن يكون للمستفيد حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يشترط للحصول على الدعم أن يكون لدى المستفيد حساب بنكي مفعل.

كما يشترط للحصول على الدعم أن يتم تسجيل بيانات الحساب البنكي في بيانات الحساب الشخصي للمتقدم في بوابة الخدمات الإلكترونية.

يشترط للحصول على الدعم أن يكون المستفيد أو المستفيدة على قيد الحياة وقت التقديم على الخدمة.

يشترط للحصول على الدعم أن يكون قد تم إصدار عقد نكاح من قبل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.

يشترط للحصول على الدعم ألا يكون قد سبق وحصل على إعانة الزواج من قبل. كيفية التقديم على دعم زواج الأيتام: ادخل على رابط بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الخدمات الإلكترونية.

ثم يقوم الشخص المتقدم باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية

يم يختار ايقونة خدمة إعانة الزواج للأيتام

القيام بكتابة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها

الموافقة على الإقرار والتعهد

الضغط على أيقونة تقديم الطلب

يمكن للمتقدم متابعة الطلب المقدم من خلال صفحة “طلباتي” وذلك من خلال تقوم الإدارة بإرسال رسالة عبر الهاتف يذكر بها حالة الطلب.

ويمكن الاستفادة من الدعم حيث اشارت الوزارة أنه يمكن قبول طلب إعانة الزواج لعقد نكاح مُصدر من خارج المملكة العربية السعودية، وذلك في حالة إصدار عقد النكاح من جهة خارجية، ولكن يجب أن يكون عقد الزواج مصدقاً من الجهات المختصة (وزارة الخارجية السعودية) ويكون التقديم على الخدمة من خلال فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطق المملكة. عمر شويل - جدة دعم زواج الأيتام من الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شروط ورابط التقديم - ثقفني

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