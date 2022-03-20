نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل قدم واحصل على تمويل شخصي يصل إلى 500 ألف ريال في المقال التالي

في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بعد أن اندلعت الحرب الروسية الاوكرانية ظهرت موجة الغلاء في جميع السلع وزيادات رهيبة فى الأسعار مما ترتب عليه في بعض الأسر من الاقتراض من البنوك والمصارف السعودية او الشركات المالية لسداد ديون أو الانفاق على الأسرة من متطلبات الحياة، ومن خلال مقالي سوف نكتب عن افضل شركات التمويل التي تقرض الأفراد من 100 ألف ريال وحتى 500 ألف ريال ونوضح الشروط وكيفية التقديم واهم مزايا التمويل حيث يعتبر تمويل بدون كفيل أو تحويل راتب، لسد احتياجات المواطنين وتلبية طلباتهم، غير ذلك هذا التمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية. أهم مميزات التمويل الشخصي من شركة السعودية للتمويل: يتوافق أحكام الشريعة الإسلامية.

من أهم المميزات يبدأ قيمة تمويل البنك من 100 ألف ريال بدون كفيل حيث تصل قيمة التمويل إلى 500 ألف ريال سعودي

لا يحتاج كفيل أو تحويل راتب.

له هامش ربح منافس سنوي .

ومن مزاياها ايضا نسبة استقطاع تصل إلى 60 % للتمويل.

كما يمتاز التمويل حيث يوفر إمكانية السداد المبكر للتمويل لشركة السعودية في أي وقت.

وتوفر الشركة رقم هاتف لخدمة العملاء يمكن التواصل مع الشركة السعودية للتمويل من خلال الرقم الموحد وهو: “7001351779”. الأوراق والمستندات الواجب تقديمها لطلب التمويل من شركة السعودية: يجب تقديم الهوية الوطنية سارية المفعول.

يجب تقديم كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر.

ضرورة كتابة وتعبئة نمودج طلب التمويل من شركة السعودية. كيفية التسجيل للحصول على تمويل شخصي من الشركة السعودية للتمويل: ادخل على رابط الموقع الرسمي “الشركة السعودية للتمويل”.

ثم عليك بالدخول على الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول.

ضرورة كتابة وإدخال البيانات المطلوبة من إسم رباعي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

ثم عليك بتحديد الجنسية هل أنت مواطن أو مقيم بالمملكة العربية السعودية.

ثم تقوم بإدخال قيمة الراتب الشهري للمتقدم.

ثم عليك باختيار نوع التمويل الذي تريده.

تظهر صفحة تلقائية موضح بها كافة التفاصيل بالتمويل الذي تم اختياره عمر شويل - جدة بدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل قدم واحصل على تمويل شخصي يصل إلى 500 ألف ريال - ثقفني

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