نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو دعم ريف وما هي شروط الأهلية والاستحقاق ورقم الدعم الفني الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف هو إحدى برامج وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وذلك في ظل تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق مستقبل أفضل على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي وكافة الأصعدة في المجالات المختلفة، ولكن دون المساس بحقوق طبقة محدودي الدخل من المواطنين السعودين والتي قد تتعرض لتقلبات وأزمات مالية اثر عملية النهضة الاقتصادية السريعة والمتلاحقة في المملكة العربية السعودية، ولذلك قد تم وضع برنامج ريف ليستهدف تمكين المزارعين وصغار المنتجين الزراعيين والأسر الريفية المنتجة في المناطق المستهدفة من الناحية الزراعية والاقتصادية والفنية، ويتم تقديم الدعم بطريقتين وهما أولاً طريقة الدعم المالي المباشر للمزارعين، ثانياً عن طريق توفير مشاريع لتطبيق هذا البرنامج من الناحية الفنية عن طريق توفير الأجهزة التقنية وتوفير الدعم والتدريب وكل ما يلزم من إرشاد للعمل على إنجاح هذا المشروع.

ما هي شروط الأهلية والاستحقاق للحصول على دعم ريف:

حيث تتمثل شروط الأهلية والاستحقاق في عدة بنود بسيطة وهي كالتالي؛

أن يكون سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقات التنقل. أن لا يقل عمره عن 21 عام ولا يشغل وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص. لا يزيد إجمالي الدخل الشهري للمتقدم للحصول على الدعم عن 9000 ريال سعودي. أن يكون لديه حساب بنكي نشط ليتم استقبال دفعات الدعم عليه في حالة قبوله في منصة ريف للتنمية الزراعية المستدامة. أن يكون لديه سجل زراعي لصغار المزارعين. وان يكون لدية شهادة العمل الحر كمزارع، ومعتمدة من وزارة الموارد البشرية.

ما هي آلية الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة:

عند توافر الشروط السابقة يتم الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة من خلال البرنامج، بحيث يتم احتساب مبلغ الدعم على أساس الأصول المزروعة في الأرض بعد معاينتها يتم دعم الأصول، وعد الوصول إلى مرحلة الحصاد والنتاج يتم دعمه أيضاً، وذلك في حدود الحد الأدنى من 12,000 ريال سعودي إلى 54,000 ريال سعودي في السنة.

وهنا لم يقتصر الدعم فقط على الدعم الفني بل يتم توفير أيضاً المشاريع وتوفير التدريب والتأهيل على كيفية الزراعة وما هي الشتلات الجديدة وما إلى ذلك، مع توفير منافذ بيع مباشرة على مستوى جميع محافظات المملكة.

ويكون الدعم بشكل سنوي ولمدة سبع سنوات، مع العلم أنه خلال هذه المدة في حالة ما التحق المستفيد بإحدى الوظائف الحكومية أو الخاصة يتم وقف الدعم.

ما هو رقم الدعم الفني الموحد للاستفسارات والشكاوى:

حيث قد تم وضع رقم موحد للمنصة والذي يمكنك التواصل من خلاله في حالة واجهتك أي مشكلة في عملة التسجيل، أو في حالة الرغبة في تسجيل شكوى معينه وهذا الرقم الموحد هو 19930