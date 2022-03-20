نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة ناجز 1443 خطوات الاستعلام عن القضايا مواعيدها عبر خدمات وزارة العدل الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أطلقت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن خدمة إلكترونية مسؤولة عن كل ما يخص القرارات القضائية للمواطنين تسمي “ناجز” فهي تقوم على توفير الاستعلام عن أمر التنفيذ ومواعيد القضايا بكل سهولة عن طريق الإنترنت، الذي أصبح من خلالها المواطن يستطيع أن ينهي جميع مهامه وهو في مكانه دون ضرورة ذهابه لأقرب وزارة حكومية.

استعلم عن موعد قضية ما من خلال الإنترنت.

لكم بعض الخطوات التالية التي تساعدك في الاستعلام عن موعد أي قضية في وزارة العدل.

قم أولا بالذهاب للموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة العدل.

قم باختيار “الخدمات الإلكترونية”.

ثم اختر “خدمات المحاكم”.

انقر بعد ذلك على “استعلام عن موعد قضية”.

سيظهر لك صفحة أخرى بها كافة تفاصيل الخدمة، تقوم من خلالها اختيار الخدمة.

ثم قم بملء البيانات المطلوبة بالمكان الصحيح.

قم بإدخال رمز التحقق الذي سيظهر، ونوع الهوية.

أخيراً انقر على زر “التالي”.

وبذلك ستظهر لك صفحة بها جميع التفاصيل الخاصة بالقضية.

كيفية الاستعلام برقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية.

لكي يسهل عليك الاستعلام عن أوامر تنفيذ أو تفاصيل قضية ما من وزارة العدل، من خلال رقم الطلب اتبع الخطوات التي ذكرناها سابقاً مع أخذ بالاعتبار النقر على “الاستعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب” بدلا من “استعلام عن موعد قضية” ثم تقوم بالدخول على الخدمة، وتسجيل جميع البيانات، ثم سيظهر لك صفحة خاصة بتعليمات طلب التنفيذ، أما طريقة الاستعلام من خلال رقم الهوية اتبع الخطوات التالية: –

زيارة الموقع أولا.

قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية في مكانها المخصص وهي “منصة النفاذ الوطني الموحد” والتي قد تحدثنا عنها بالتفصيل سابقا.

اختر “خدمات إلكترونية”، ثم ” خدمات المحاكم”.

انقر على “قضاياي”، ثم اختر القضية التي تريد الاستفسار عنها.

وبذلك نكون قد وضحنا لكم كيفية الاستعلام عن أي أوامر تنفيذ قد أصدرتها وزارة العدل أو الاستعلام عن أي موعد قضايا ما تخصك أو تخص غيرك، وذلك تمكنك جميع الخدمات الإلكترونية المتميزة التي صنعتها المملكة العربية السعودية التي توفر على كل مواطن سعودي الكثير من الجهود للوصول لأي بيانات او معلومات قد يحتاجها.