مكرمة رمضانية أم مقطوعة ضمان؟ توقعات موعد نزول مساعدات الملك سلمان المقطوعة رمضان 1443

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عمر شويل - جدة مكرمة رمضانية أم مقطوعة ضمان الملك سلمان وموعد نزول المساعدة المقطوعة أو المكرمة الملكية والتي يصدرها “خادم الحرمين” لشهر رمضان 1443، لمستفيدي الضمان الاجتماعي سواء مستحقي الضمان القديم أو المؤهلين في الضمان الاجتماعي المطور على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وطريقة الاستعلام عن استحقاق المساعدة المقطوعة على الرابط الجديد على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية eservices.mlsd.gov.sa، هذا وتُشير التوقعات إلى أن مقطوعة مكرمة رمضان التي ستصدر بأمر ملكي من الملك سلمان هذا العام ستكون سخية، سواء في القيمة أو في أعداد المستفيدين، وذللك يرجع لتحسن المؤشرات الاقتصادية لميزانية المملكة بسبب ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض عجز الموازنة بصورة ملحوظة بالمقارنة بالعامين الماضيين.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان”مكرمة الملك سلمان الرمضانية” eservices.mlsd.gov.sa

ويرجع سبب توقع سخاء مكرمة الملك سلمان إلى الأحوال الاقتصادية للكثير من الأٍسر الفقيرة والأشد حاجة والتي تأثرت بموجة الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي أدت لانقطاع سلاسل توريد الغذاء خاصة لسلعة القمح والسلع الغذائية الأخرى وكذلك السلع والخامات الأولية والوسيطة، وإحجام الكثير من الدول عن تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، مما أتبعة ارتفاع كبير في السلع الأساسية للأسر السعودية.

مكرمة رمضانية أم مقطوعة ضمان؟ توقعات موعد نزول مساعدة الملك سلمان المقطوعة رمضان 1443

لذلك نأمل الكثير من الأسر السعودية ومواطني المملكة من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد ومستحقي الضمان القديم في عودة برنامج المساعدات المقطوعة والتي انقطعت منذ ثلاثة سنوات، وعدم الاكتفاء بمكرمة الملك سلمان الرمضانية، ويجب أن ننوه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد أوقفت التسجيل في استحقاق المساعدة المقطوعة “مقطوعة الضمان”، إلا أنه متاح حاليا تحديث البيانات الخاصة لمن تمكن من لتسجيل على استحقاق مقطوعة الضمان في أوقات سابقة.

ترقب مستفيدي الضمان الاجتماعي موعد نزول إيداع مقطوعة الضمان الرمضانية

يترقب مستفيدي الضمان الاجتماعي من عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإعلان عن موعد نزول وصرف إيداع مقطوعة الضمان الرمضانية كما الأعوام السابقة، ففي العام الماضي تم تخصيص 1.9 مليار ريال سعودي بأمر ملكي من خادم الحرمين تم صرفها يوم 8 رمضان من العام الماضي 1442، واستفاد من تلك المكرمة الأسر المستفيدة والمستحقة لدعم وزارة الموارد البشرية، ومن المتوقع هذا العام أن يتضاعف المبلغ الذي سيتم تخصيصه لمكرمة خادم الحرمين في شهر رمضان، كما يُتوقع أن أن يكون صرف وإيداع مقطوعة رمضان قبل بداية الشهر الكريم وليس في نهاية الأسبوع الأول منه، كما حدث في العام الماضي.

برامج الدعم والحماية الاجتماعية في المملكة

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

طريقة التسجيل في مقطوعة الضمان في حال تم فتح باب التسجيل

خطوات تحديث الضمان المطور والمساعدات المقطوعة

الدخول على رابط الضمان المطور الجديد. اختيار خدمات المساعدات المقطوعة رابط تحديث البيانات. القيام بتحديق البيانات وتسجيل البيانات الجديدة ورقم هاتفك الجوال ورقم الإيبان البنكي. الموافقة على شروط الاستحقاق الجديدة. التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي قمت بإدخالها قبل الخروج.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد وطرق التواصل للاستفسار والشكاوى