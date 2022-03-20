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عمر شويل - جدة موقع مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد والذي يتابع آلاف السعوديين الدخول عليه لطلب المساعدة في ظل الضائقة المالية التي يجدونها، ويقوم الملك عبد العزيز بن فهد من خلال المؤسسة الخيرية الإنسانية الذي قام بإنشائها بالسداد عن المحتاجين للديون والمساعدة والعاج والتعليم وما إلى ذلك من المساعدة التي يتم تقديمها وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

“موقع مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد” لمساعدة المحتاجين kfahadalsaud طلب جاهز مقدم إلكترونيا

ويعتبر صاحب السمو الملكي من أغنى رجال المملكة العربية السعودية بما له من ثروة هائلة تقدر بأكثر من 10 مليارات ريال، وتتوزع ثروته بين الأموال والشركات والعقارات داخل وخارج المملكة، وقد قام بتقديم الولاء لوطنه وأبناء المملكة بإطلاق مؤسسة خيرية تقوم بتقديم الدعم للمحتاجين من تلقاء نفسها أو عبر تلقي طلبات المساعدة من المواطنين.

طلب مكتوب للمساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد أل سعود

يجب أن يتم تقديم الطلب عبر القنوات المتاحة للتقديم والتي تم الإعلان عنها، عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة أو على العنوان الرسمي لها، حيث يكون الإرسال عبر البريد أكثر الطرق للتواصل بينما يكون التواصل على البريد الإلكتروني أسهل ويتبع النظام الأحدث بالمملكة في السنوات الأخيرة، ويكون شكل معروض الطلب كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد

تحية طيبة وبعد

أتقدم إليكم بطلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم كاملاً/ …………….

تسجيل محل السكن / ……………

تسجيل رقم الهاتف/ ……………

يتم تقديم المستندات التي تثبت الدخل والوضع المالي أو الاحتياج إلى المساعدة المالية أو الشقة أو السيارة أو غيرها.

كيفية التواصل مع مؤسسة عبد العزيز بن فعد لمساعدة المحتاجين (من الداخل – من الخارج)

يتم التواصل مع الأمير من خلال التراسل عبر البريد الإلكتروني لمنطقة تبوك، أو الاتصال على الرقم الموحد للسعوديين من خارج وداخل المملكة أو أرقام واتساب، كما نتيح رقم مسجد الأمير لطلب المعونة مع اقتراب شهر رمضان الكريم:

عنوان المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

رقم مكتب المؤسسة: 485232658966 – ومن خارج المملكة 920030003

متابعة أخبار المؤسسة عبر تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

معلومات فرع المؤسسة لمنطقة تبوك

يتم الاتصال على الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢

للاتصال من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

ص.ب تبوك ٥٩٨. – أو عبر الرمز البريدي ٧١٤٢١

رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويلة ٣٥٠-٢٥١

البريد الالكتروني: [email protected]

عنوان المؤسسة في تبوك : المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.