منصة سلفة احصل على سلفتك منها فوري 5000 ريال دون الحاجة إلى تحويل راتب

عايز تعرف ايه انسب طريقة للحصول على تمويل سريع ومن غير تعقيدات وكذلك يكون سهل في كافة تعاملات السداد . يبقي تعالي نتعرف سويا على منصة سلفة الالكترونية . إذا كنت حاملا للجنسية السعودية فأنت الوحيد الذي تستطيع الحصول على سلفة قدرها 5000 ريال سعودي ؛ وذلك في غضون 15 دقيقة بس . عايز تعرف ازاي من خلال مقالتنا تلك عبر موقعنا موقع ثقفني ؛ سوف نقوم بعرض كيفية التسجيل على منصة سلفة . وكذلك طرق الحصول على سلفتك منها . ولكن قبل أن يتم ذلك يجب أن تتعرف جيدا على ماهية منصة سلفة الالكترونية . هي منصة تمويلية و شركة تقنية مالية مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي . تم إطلاق تلك المنصة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية جراء انتشار فيروس كورونا منذ عام 2020 . و الذي جاح العالم جميعا واضر اقتصاد كافة الدول وكذلك شعوبها . ولكن لم تستلم الحكومة السعودية لتلك الظروف . لانها تمتلك من المقومات وكذلك الادارة الحكيمة التي تدير شئون البلاد ؛ والتي تجعلها تتفنن وتبدع في مساعدة أبناء الشعب السعودي . والتي من أهم أهداف تلك المنصة هي مساعدة أبناء المملكة العربية السعودية في تخطيهم أزمة كورونا والتي عطلت الكثير من مباشرة أعمالهم وكذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة والتي جاءت نظرا لتفشي هذا الفيروس الذي أجبرهم على الحفاظ على حياتهم وذلك باتباع الإجراءات الاحترازية والتزام كافة المواطنين المنازل وعدم الذهاب إلى عملهم . وقد جاءت فكرة تلك المنصة للمساعدة في سد احتياجات المواطنين من السلع الاساسية لبيوتهم وكذلك سد احتياجات المصروفات الدراسية لابنائهم . وان كنت مقبل على الزواج هناك سلفة مالية مقدمة من سلفة يمكنك أيضا التقدم إليها . أما بالنسبة بقي لكل متخوف من شرعية التمويل المقدم من منصة سلفة ؛ نحب أن نوضح لحضراتكم لا داعي للقلق فإن منصة سلفة الالكترونية تتبع في كافة عمليات التمويل المقدمة من خلالها على احكام الشريعة الاسلامية . والان سوف نعرض على حضراتكم كيفية التسجيل على المنصة وكذلك أهم الشروط التي يجب توافرها في كل متقدم على هذا التسجيل .

اعرف شروطك التي يجب أن تتوافر لديك لإتمام عملية التسجيل

كما ذكرنا في مقالتنا السابقة أنه لا بد أن يكون المتقدم على تلك السلفة حاملا الجنسية السعودية .

كذلك يجب أن يتراوح عمر كل متقدم على تلك السلفة ما بين 16 عاما وحتى 60 عاما .

يجب أن يكون من العاملين في القطاعات داخل المملكة العربية السعودية الخاصة أو العامة .

سلفتك من منصة سلفة تعرف على طريقة التسجيل

اسهل طرق تسجيل عبر المنصات التمويلية هي منصة سلفة . من غير تعقيدات يمكنك اتباع الخطوات الاتية لكي تتمكن من الحصول على تمويلك في غضون ربع ساعة فقط لا غير . وللعلم منصة سلفة تتبع هامش ربحي بسيط في تعاملاتها التمويلية والخطوات . كالتالي :

اولا / ادخل على الرابط المخصص لمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا / بعد ذلك كل ماعليك فعلة هو الضغط على كلمة تسجيل الدخول ومن ثم قيامك بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك كما يجب أن تكون سارية .

ثالثا / عقب ما تقدم به المتقدم على تلك السلفة من ملئ بيانات وجب عليك الضغط على أيقونة طلب تمويل.

رابعا / أهم مرحلة من خطوات التسجيل هي الضغط على أيقونة تمويل شخصي وهي الخطوة التي يمكن المتقدم على تلك السلفة من خلالها اختيار السلفة التي يراها مناسبة له . وكذلك كيفية تحديد المدة المناسبة له في تقسيط تلك السلفة من منصة سلفة .

خامسا / واجهتك أي مشكلة في عملية التسجيل ماتقلقش حاول مرة أخرى ولكن هذه المرة كن مع تواصل مع خدمة العملاء المخصصة من قبل منصة سلفة الالكترونية وهي سوف تتابع معك بكل بساطة حتى يمكنك التسجيل وحصولك على التمويل الذي ترغب به .

نتمني من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في عرض كافة ما يدور في أذهان المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بخصوص عرض التمويل الشخصي من منصة سلفة الالكترونية .