نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدأ تسجيل التحصيلي 1443 بالهجري| وتفاصيل مواعيد الاختبارات للفترتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتواصل البحث حتى الآن، عن موعد تسجيل التحصيلي، لذلك حرصنا على تقديم إجابة للتساؤل المطروح وهو متى يبدأ تسجيل التحصيلي 1443 في المملكة العربية السعودية، إذ تعتبر مواعيد اختبار التحصيلي 1443 بالهجري من أهم الأشياء في الوقت الراهن ومن خلال موضوعنا سنعمل على نشرها تعميماً للمعلومات ذات العلاقة.

تسجيل التحصيلي

قدمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مواعيد تسجيل التحصيلي، بالعام الهجري، وتنوه الهيئة، إلى انتهاء التسجيل المبكر في 9 مايو 2022م، ونظراً لأهمية تلك المواعيد التي تخص الطالبات والطلاب للتسجيل، في اختبار التحصيل الدراسي الورقي، يمكن مطالعتها من الجدول أدناه لمعرفة متى يفتح تسجيل اختبارات التحصيلي:

بداية فتح التسجيل في اختبارات قدرات التحصيلي 1443

يبدأ التسجيل في اختبار التحصيلي يوم الإثنين القادم، وفق التواريخ التي يحددها المركز الوطني للقياس-هيئة تقويم التعليم والتدريب وهي :

للطالبات 21/3/2022 الموافق 1443/8/18 بالهجري

للطلاب 23/3/2022 الموافق 1443/8/20 بالهجري.

ينتهي التسجيل المبكر في 9/5/2022 الموافق 1443/10/8 بالهجري

وبحسب التواريخ المحددة، سيكون يوم غدٍ الأثنين هو بداية تاريخ التسجيل في قياس بالنسبة للطالبات في مراحل الثانوية العامة فيما يخص التسجيل لاختبارات التحصيلي من خلال نظام قياس الوطني وهي اختبارات تشرف عليها هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال نظام قياس، وتهدف الاختبارات المتعلقة بقدرات التحصيلي إلى قياس تحصيل الطلبة ومدى تقدمهم.

موعد اختبارات التحصيلي للتقدم على فترتين

عملت هيئة تقويم التعليم على تحديد مواعيد التقدم لاختبارات التحصيلي وذلك ضمن فترتين

الفترة الأولى ١١/١١/١٤٤٣ هـ الفترة الثانية ١٧/١١/١٤٤٣ هـ

الفترة الأولي 10/6/2022 حتى 14/6/2022، الفترة الثانية 16/6/2022 حتى 20/6/2022

في النهاية نشير ان الموضوع كان مدعماً بمعلومات عن موعد التسجيل في #اختبار_التحصيل_الدراسي الورقي، متى يبدا تسجيل التحصيلي، متى يفتح تسجيل للتحصيلي لهيئة التقويم والتعليم، وكذلك قدم الموضوع تواريخ فترات مواعيد الاختبارات التحصيلية للفترة ألأولى وكذلك الفترة الثانية.