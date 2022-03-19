تمويل 500 ألف ريال بالتقسيط علي 5سنوات دون كفيل لجميع المواطنين والمقيمين

قرض شخصي يصل إلي 500 ألف ريال سعودي من مصرف الراجحي بدون كفيل لجميع المواطنين والمقيمين والمتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية، ويعتمد مصرف الراجحي علي تقديم التمويلات المختلفة التي تتناسب مع جميع المواطنين وهو من اشهر وأفخم مصارف المملكة، حيث يقدم مصرف الراجحي افضل الخدمات التي يبحث عنها المواطنين من اجل حلول المشاكل التي تواجه ويرغب في التمويل لتحقيق رغبتهم في شراء منزل أو شراء سيارة أو سفارة خارج البلاد وغيرها، ويتميز بنك الراجحي بتسهيلات في اتخاذ الإجراءات وبأطول فترة سداد تناسب جميع الراغبين في التمويل، لذلك نقدم لكم تمويل سريع بدون فوائد من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول علي تمويل سريع يصل 500 ألف ريال من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي سريع دون وقت طويل للحصول عليه ويصل إلى 500 ألف ريال سعودي بفترة سداد تصل إلي خمس سنوات ويشمل جميع المواطنين والمقيمين والقطاع العام والخاص في المملكة، ويتميز مصرف الراجحي بتقديم تمويلات إسلامية جميعها متوافقة مع الشريعة الإسلامية ويتم الحصول علي التمويل بعد توافر الشروط من اجل الحصول علي التمويل، والشروط هي:

يجب إلا يقل عمر المتقدم والمقيم لطلب التمويل عن 21 عام ولا يزيد عن 65 عام. المتقاعد لا يزيد عمرة عن 70 عام، ولا يقل الراتب الشهري عن 1900 ريال سعودي. لا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال للمواطن السعودي. ولا يقل الدخل الشهري للمقيم عن 5000 ريال. تقديم المستندات المطلوبة وصورة من الهوية الوطنية وتكون سارية وليست منتهية أو صورة من الإقامة. التمويل متاح لجميع المواطنين والمقيمين ويصل قيمته 500 ألف ريال سعودي بدون كفيل وبالتقسيط علي 5 سنوات.

التقديم علي طلب التمويل من مصرف الراجحي إلكترونيا

يمكنك التقديم علي تمويل شخصي بكل سهولة من خلال التقديم عبر الأنترنت موقع الرئيسي لمصرف الراجحي، قم باتباع الخطوات التالية: