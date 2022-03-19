كيفية التسجيل في بطاقة تكافل وطن 1443 وشروط استحقاق تكافل طلاب المدارس

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كيفية التسجيل في بطاقة تكافل وطن للطلاب 1443 وشروط استحقاق تكافل طلاب المدارس من مؤسسة تكافل التي تساعد الطلاب واولياء الأمور الغير قادرين على متطلبات استكمال الدراسة ومواجهة الأعباء المدرسية التي تكون سبب في انقطاع الطلاب عن الدراسة بسبب الأحوال المعيشية وعدم قدرة ولى الامر على رسوم واحتياجات الطالب المالية فتم طرح فكرة بطاقة تكافل وطن للطلاب وتقديم الرعاية الصحية أيضا للأسر والشركات والافراد بأفضل الأسعار واصبح ذلك المشروع الخيرى مطلب وبحث كبير من المواطنين السعوديين للاستفادة من خدمات تكافل وطن لطلاب المدارس والتسجيل في تكافل وطن للأفراد 1443. كيفية التسجيل في تكافل الطلاب 2022 الدخول الى رابط موقع تكافل الالكتروني.

ثم الدخول الى بوابة الطلاب من الصفحة الرئيسية.

وبعد ذلك الضغط على خيار تسجيل طالب جديد.

وأيضا ادخال رقم هوية ولى الامر.

وبعدها كتابة رقم الجوال لولى الامر وإدخال رمز التحقق المرئي فى الصورة والضغط على خيار متابعة.

سيصلك رسالة تحتوى كود تحقق على الجوال يجب ادخال الكود والضغط متابعة.

ثم يجب الانتقال الى صفحة البيانات الشخصية وإدخال البيانات المطلوبة مثل: كتابة رقم الهوية. ثم الاسم. وكذلك الجنس وقم الجوال. وبعد ذلك كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور وإعادة كتابتها للتأكيد. ثم كتابة البريد الالكتروني.

ثم الضغط على خيار تسجيل.

وبعد ذلك يتم إعادة الدخول على موقع تكافل وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم كتابتهم اثناء التسجيل.

وأيضا يتم استعراض برامج الدعم في تكافل وتحديد الدعم المراد التقديم فيه ثم استكمال إجراءات طلب الحصول على دعم تكافل 1443. خطوات التسجيل في بطاقة تكافل وطن أولا يجب تحميل تطبيق تكافل على الجوال.

ثم فتح التطبيق من الجوال.

وبعد ذلك الضغط على خيار البطاقة الالكترونية.

أيضا يجب ادخال البيانات المطلوبة.

ثم يتم مشاركة رابط التسجيل من خلال تطبيق واتساب الى شخص اخر.

وأخيرا بعد التسجيل كمستفيد جديد يتم الانتهاء من تفعيل الاشتراك في بطاقة تكافل وطن. شروط تكافل الطلاب 1443 التسجيل للطلاب السعوديين فقط.

أيضا شرط تحقيق كافة شروط الحصول على دعم تكافل.

كذلك يتم التسجيل في الدعم بشكل سنوي.

التسجيل يكون في نهاية كل عام دراسي.

أيضا الدعم المالي مقدم لكافة الطلاب فيما عدا طلاب الصف الثالث الثانوي.

كذلك لا يتم صرف دعم مالي من تكافل لطلاب محو الامية.

يجب ان يكون الطالب واسرته من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

كذلك يجب ان يكون من الفئات التي تستهدفها اعانة تكافل الطلاب 1443. عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في بطاقة تكافل وطن 1443 وشروط استحقاق تكافل طلاب المدارس - ثقفني

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