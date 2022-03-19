عرض شهر رمضان من مصرف الراجحي إعفاء العملاء من الأقساط وقرض بدون رسوم إدارية وبدون دفعات أولي

يقدم مصرف الراجحي عروض مميزة خاصة بتأجير السيارات للعملاء وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يسعى المصرف كعادته في المحافظة على التميز وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، لذلك يحرص العملاء على استغلال تلك الفرصة والاستفادة من عرض شهر رمضان من مصرف الراجحي.

تأجير السيارات من بنك الراجحي عن طريق تحويل الراتب

أصبح من الممكن تأجير السيارات عن طريق تحويل الراتب بعده ميزات خاصة باقتراب شهر رمضان المبارك، من أهمها:

عدم فرض أي رسوم إدارية.

لا يشترط دفع دفعة أولى عند التأجير.

يكون القسط الشهري منخفض مقارنة بنظام البنك في التعامل.

قد تصل الدفعة الأخيرة من الأقساط إلى ٤٠٪ فقط من إجمالي المبلغ.

مدة سداد الأقساط هي ٦٠ شهر.

النسبة السنوية ٤,٧٦٪ وتكون شاملة التأمينات، مع مراعاة تغيرها بناءً على تغيير تاريخ الاستحقاق ومبلغ التمويل.

يحصل عملاء البنك على إعفاء من سداد القسط الأول وذلك بحد أقصي ١٥٠٠ريال سعودي، حيث يتم رجوع المبلغ إلى حساب العميل في البنك في مدة أقصاها خمس أيام.

تأجير السيارات من بنك الراجحي بدون تحويل راتب

أما فيما يخص عروض تأجير السيارات بدون تحويل راتب في شهر رمضان، فإنها جاءت على النحو التالي:

الإعفاء الكامل من الرسوم الإدارية. يكون القسط الشخصي منخفض عن نظيره في الأقساط المستحقة الأخرى. تكون الدفعة الأولى بقيمة ٥٪ من إجمالي المبلغ. الدفعة الأخيرة من الأقساط تكون بنسبة ٣٥٪ من إجمالي المبلغ. مدة سداد الأقساط ٦٠ شهر. تكون النسبة السنوية ٦,٥٦٪ وتشمل التأمينات.

يحصل عملاء بنك الراجحي خلال شهر رمضان على إعفاء من سداد القسط الأول بحد أقصى ١٥٠٠ ريال سعودي، ويتم استرداد المبلغ في حساب العميل البنكي بعد خمس أيام.

تعبئة نموذج الحصول على عرض شهر رمضان من بنك الراجحي