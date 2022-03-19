نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظومه التوظيف الإلكتروني جداره عبر وزاره الموارد البشرية والخطوات الصحيحة للتسجيل فيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة منظومه التوظيف الإلكتروني جداره من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها والإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام. والتي تسال عنها الكثير من المواطنين في الآونة الأخيرة علي منصات التواصل الاجتماعي. كما تم الإعلان عن الخدمه الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض الخدمات الإلكترونية منها الجديدة ومنها التي ثار عليها التساؤل كثيرا. والتي من أهمهم خدمه نقل الخدمات للعماله المنزلية عبر منصه ابشر الكترونيا ومعرفه رسوم وخطوات الخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن نظام الضمان الاجتماعى المطور عبر موقع وزاره التنمية الاجتماعية وخطوات تنفيذ الخدمه الكترونيا. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة.

منظومه التوظيف الإلكتروني جداره

أعلنت وزاره الموارد البشرية عن إطلاقها لمجموعه من الخدمات الإلكترونية والتي شملت منظومه التوظيف الإلكتروني جداره. كما تمكن الخدمه طلبي العمل من السعوديين بتسجيل بياناتهم ومؤهلاتهم التعليمية والخبرات العملية. بالاضافه إلي ذلك ارفاق الوثائق اللازمة وذلك لتوفير خدمه التقديم الإلكتروني علي الوظائف التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية والتي تتوافق مع مؤهلات السعوديين. وبعد ذلك يتم مطابقه البيانات والتدقيق فيها إلكترونيا ثم يتم تمريرها عبر نظام الترشيح الألي. كما يتم بعدها عرض نقاط الترشيح لجميع المتقدمين من السعوديين بالاضافه إلي الوظائف التي تم الشريح لها.

شروط التوظيف الإلكتروني

كما تم الإعلان أيضا عن اهم الشروط المتعلقة بالخدمة والتي تم الإعلان عنها أيضا. والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب أن يكون المتقدم للخدمه سعودي الجنسية فقط.

أن يكون المتقدم من حمله درجه البكالوريوس أو فيما فوق.

خطوات التسجيل في منظومه جداره للتوظيف

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه التسجيل في منظومه التوظيف الإلكتروني جداره الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر اتباع الخطوات الأتية: