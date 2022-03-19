موعد صرف مكرمة الملك سلمان رمضان 1443 المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي

مكرمة الملك سلمان رمضان 1443 ، المكرمة الملكية بالمملكة العربية السعودية. والتي ينتظرها الآلاف من المواطنين بالمملكة كل عام. من مستفيدي الضمان الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي المطور. ويعتبر موعد صدور المكرمة الملكية الخبر الذي ينتظره الكثيرون من مشمولي معاش الضمان الاجتماعي . والذي يصدر في شهر رمضان المبارك فقط من كل عام بالإضافة إلى راتب المعاش الخاص بالضمان للمشمولين . حيث أعتاد الكثيرون على قيام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بصرف مكرمة ملكية كعدية لهم قبل عيد الفطر المبارك. وذلك منذ عهد الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. وأصبح موعد صدورها محل بحث للكثيرون من الأفراد مستحقي معاش الضمان الاجتماعي.

موعد صرف مكرمة الملك سلمان رمضان 1443

يتم صرف المكرمة الملكية لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . والتي تحدد المستفيدين من المكرمة وهم الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي المطور.وقد تم تخصيص مبلغ مليار وتسعمائة مليون ريال سعودي العام الماضي للمكرمة ومن المتوقع أن يزيد المبلغ هذا العام، حيث يتم صرف مبلغ 1000 ريال سعودي لصاحب المعاش الضماني، و500 ريال للشخص التابع له وقد ازداد أعداد مستفيدي المعاش التضامني هذا العام.وعقب صدور معاش الضمان الاجتماعي بالحادي والثلاثون من مارس 2022 ، سيتم الإعلان عن موعد صدور المكرمة الجديد.

شروط التقديم للحصول على المكرمة الملكية 1443

للحصول على المكرمة الملكية رمضان 1443 ، يجب أن تنطبق بعض الشروط على المتقدم للحصول على المكرمة الملكية. والتي تشمل مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد. والشروط الأساسية للحصول على المكرمة كالتالي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية

أن لا يمتلك المستفيد أي عقار أو سجل تجاري

دخل المستفيد يكون أقل من 3000 ريال سعودي

أن يكون مقيم إقامة كاملة بالمملكة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل دفع المكرمة.

رابط إيداع المكرمة الملكية رمضان 1443 مكرمة الملك سلمان

من المفترض أن يتم إيداع مكرمة الملك سلمان في أرصدة المواطنين التابعين للضمان الاجتماعي خلال الأيام القليلة القادمة ويتم التأكد من إيداع المبلغ من خلال خطوات بسيطة وهي: