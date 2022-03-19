نقداً 20000 بلا كفيل وبلا رسوم إدارية وبالتقسيط على 3سنوات

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عمر شويل - جدة قسط تمويلك الشخصي الآن على أقساط ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 3 سنوات أى 36 شهر وأيضاً دون الحاجة إلى كفيل فيستطيع الآن السعودي وكذلك المقيم الحصول على قرض شخصي فوري حيث يحصل المواطن السعودي على مبلغ يصل إلى 20000 ريال بدون كفيل وأيضاً يحصل الغير سعودي على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 10000 ريال سعودي بدون كفيل ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سنتعرف سوياً على تفاصيل تلك التمويل النقدي.

نقداً 20000 بلا كفيل وبلا رسوم إدارية عبر شركة اليسر للتمويل

أتاحت شركة اليسر للتمويل العديد من المنتجات التمويلية المختلفة حيث توفر الآن التمويل الشخصي النقدي بقيمة مالية ربما تصل إلى 20000 ريال سعودي كحد أقصى للمواطن السعودي بلا كفيل وللغير سعودي بقيمة مالية ربما تصل إلى 10000 ريال سعودي كحد أقصى وأيضاً بلا كفيل ويمتاز أيضاً هذا التمويل بالآتي

يمتاز التمويل الفوري لدى شركة اليسر بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

التمويل الفوري أيضاً لدى شركة اليسر متاح بلا كفيل أو ضامن.

كذلك التمويل لدى شركة اليسر متاح بلا رسوم إدارية عند التقديم لطلب التمويل.

أيضاً يتميز التمويل الفوري لدى شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى أجور وكالة عند التقديم.

متاح أيضاً سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية لمدة زمنية تصل إلى 3 سنوات.

شروط التمويل النقدي لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية

من أجل الحصول على التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر للتمويل لابد من توافر الشروط والأحكام الموضوعة اللازمة من أجل الحصول على الموافقة السريعة على طلب التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون سن المتقدم السعودي وأيضاً المقيم لا يقل عن 22 عام ولا يتجاوز 60 عام.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر.

طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل

يتمكن المتقدم من طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لشركة اليسر للتمويل وطلب التمويل وكذلك ملئ نموذج طلب التمويل.