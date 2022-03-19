تفاصيل عفو السجناء 1443 في السعودية 2022 وأسماء المشمولين بالعفو الملكي

تفاصيل عفو السجناء 1443 في السعودية 2022 حيث تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتشجيع السجناء على تعديل سلوكهم والامتثال بالضوابط، ومنح العفو عن السجناء الذين سقطت قضاياهم، ضمن الشروط والقواعد القانونية التي وضعها بعض المتخصصين، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو تفاصيل عفو السجناء 1443 في السعودية 2022.

عفو السجناء 1443

تسعى المملكة العربية السعودية إلى إراحة النزلاء في السجون بإصدار عفو ملكي، يشمل الإفراج عن الأشخاص في القضايا البسيطة ضمن القواعد القانونية التي يحددها الخبراء، وكذلك تخفيف الأسرى في القضايا المتوسطة حسب الأعراف السائدة في المملكة، يصدر عفو كل عام في شهر رمضان المبارك ليجلب الفرح والسعادة لأسر السجناء.

شروط العفو الملكي 1443

أن السجين يتمثل فيه الأخلاق الحميدة طيلة إقامته في السجن باتباع كافة الإجراءات المعمول بها في السجن وعدم القيام بأعمال الشغب.

انقضاء ما لا يقل عن نصف مدة العقوبة المحكوم بها على الجريمة التي ارتكبها.

أن يكون النزيل في إحدى الحالات التي تغطيها أنظمة العفو السعودية.

ظهور علامات الاقتناع التام بمراعاة حسن السلوك بعد الإفراج عن المحكوم عليه.

توقيع السجين على تعهد كتابي بأن المحكوم عليه سيعود إلى حياته الطبيعية الخالية من المخالفات والمخالفات.

استيفاء السجين لاشتراطات رقابة الشرطة وهي:

إشراف الجهات الحكومية لمدة تحدد بعد العفو الملكي.

تقديم طلب الحصول على العفو الملكي

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى أبشر على النحو التالي:

أدخل اسم المستخدم الشخصي وكلمة المرور في الحقول المحددة.

انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل جميع المعلومات في استمارة طلب العفو الملكي.

اضغط على (قدم طلبك للعفو للإدارة العامة للسجون).

ثم تقوم وزارة الداخلية السعودية بفحص الطلب والتحقق من البيانات، ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى الشخص مقدم الطلب.

شروط العفو عن سجناء الحق العام في السعودية

يشمل قرار العفو المتورطين في قضايا المخدرات وما يتضمنه حكمهم لأول مرة في سجلات الحالة الاجتماعية الخاصة بهم، بشرط انقضاء نصف العقوبة المفروضة عليهم.

ويغطي العفو جميع حالات الشيكات غير المتوازنة في حال انتهاء العمل بقانون خاص، كما يُعفى من الغرامة فقط المحكوم عليهم بحيازة مخدرات أو بقصد الترويج أو التهريب دون استثناء من هذا الحد.

يشمل العفو الأشخاص المتورطين في جرائم عصيان والديهم والأشخاص المدانين في قضايا غير أخلاقية بعد النطق بنصف العقوبة.

يسري العفو على المواطن الذي ارتكب السرقة إذا انتهى ربع العقوبة أو صدر في غضون تسعة أشهر (فرديًا) وبعد انتهاء القانون الخاص.

قضايا الجرائم المعلوماتية إذا قضى المحكوم عليه ربع العقوبة مع مراعاة انتهاء الصلاحيات الخاصة، كما يتم الإفراج عن السجناء الذين يرتكبون القتل العمد جزئيًا في منتصف مدة عقوبتهم، بشرط أن يكون القانون الخاص قد انتهى.

ويغطي العفو كبار السن والمعوقين والقصر على الجرائم المصنفة على أنها رشوة، إذا كانت العقوبة القصوى لا تزيد عن سنتين. يشمل العفو أيضًا جرائم التزوير باستثناء تلك المشار إليها في المادة.

يُستثنى من ذلك المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، والمواطنون فوق سن الستين ، والوافدون إذا كان عمرهم أقل من 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، إذا استثني من الإجراءات التأديبية، إلا في مسائل أمن الدولة وفي الأمور التي تشمل القتل العمد والخطف والاغتصاب.

السجينة التي بلغت الستين من عمرها أو تصل إليها خلال تسعة أشهر من تاريخ قرار العفو. كما يشمل العفو السجينات السعوديات اللائي بلغن الخمسين من العمر أو سيبلغن هذه السن في غضون 9 أشهر من تاريخ القرار.

الأسرى ذوو الإعاقة الحادة والمتوسطة المؤكدة طبياً، باستثناء ذوي المشاكل الدينية المتعلقة بالكائن الإلهي والصحابة والأنبياء.

بالإضافة إلى قضايا أمن الدولة والقتل العمد والاغتصاب وتزوير الأختام والمستندات الرسمية وتزوير الأموال وغسيل الأموال والفساد الإداري والمالي والسحر والشعوذة.

السجناء غير المشمولين بالعفو الملكي 1443

جميع المتورطين في الأحكام نتيجة الاعتداءات على المعلمين والسلطات والمحاضرين والأطباء.

الأشخاص المتورطون في جرائم الفساد المالي والإداري.

الأحكام الصادرة عن خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة بالنزاهة العامة.

عقوبة الرشوة إذا تجاوز الحبس سنتين.

قرارات تتضمن معايير مخالفة أحكام نظام الجنسية، إضافة إلى الجرائم التي يرتكبها العسكريون.

المحكوم عليهم في قضايا الاحتيال والمتفجرات والمتفجرات.

المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالذخيرة وتعويضات نهاية الخدمة، وكذلك في قضايا الفساد الأخلاقي وتهريب الفتيات إلى الخارج.

أحكام تتعلق بإيواء القاصرين والفتيات ، والتحرش والغش للقصر غير الأكفاء أو المعوقين.

القضايا المتعلقة بقوانين اللواط والاغتصاب وسفاح القربى.

القوانين المتعلقة بانتهاك حرمة البيوت بالإضافة إلى الأوامر التي تخص الألوهية والدين والأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم، وتسيء إلى القرآن الكريم.

جميع الجرائم المتعلقة بأمور تمس أمن الدولة والوئام الوطني.

الحالات التي تدخل في نطاق معايير القتل العمد ، والسحر ، وحالات تعذيب الأطفال.

القضايا المتعلقة بالعنف ضد المعوقين والاتجار بالبشر.

حوادث الطرق التي تقع تحت تأثير الكحول أو المخدرات والمؤثرات العقلية.

وهرب من مكانه أحكام الإدانة الصادرة نتيجة حوادث الطرق بحق مرتكب الحادث دون مساعدة.

اللوائح الخاصة بالحوادث الناتجة عن الانجراف أو التجاوز أو القيادة العكسية.

أحكام حوادث الطرق نتيجة السرعة أو الفرار من السلطات العامة أو مخالفات المرور.

المتورطين في الخطف ومخالفة قانون المهن الطبية ولائحته التنفيذية.

الأشخاص المتورطون في الحوادث ينتحلون صفة أصحاب السلطة.

جميع قضايا غسيل الأموال والتوظيف والمساهمات العقارية.

أحكام مصنفة على أنها مخالفة لأحكام قانون مراقبة الشركات المالية.

المتورطون في إخفاء أو تهريب أشخاص مطلوبين أمنيين أو مجرمين.

إطلاق النار في الاحتفال.

إطلاق النار على المباني والسيارات.

أسماء المشمولين بالعفو الملكي 1443

اذهب إلى موقع المديرية العامة للسجون.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق “استفسار نزيل السجن”.

حدد نوع المعاملة من الخيارات المتاحة.

اذهب إلى النافذة التي من خلالها يمكنك رؤية وضع السجين وتحقق مما إذا كان مشمولاً بالعفو الملكي.

تفاصيل العفو الملكي السعودي الجديد 1443 للسجناء

ويستند العفو إلى معايير دستورية تتفق مع سلطات الملك سلمان القانونية والتشريعية.

يشمل عفو ملكي السجناء المحكوم عليهم لارتكاب أفعال مخالفة لبعض قوانين المملكة حفاظا على أمن واستقرار البلاد.

العديد من الجماعات المدانة بقوانين تنتهك القوانين السعودية مستبعدة من العفو الملكي السعودي.

يشمل العفو المدانين الذين قضوا مدة لا تقل عن نصف مدة العقوبة.

طرق التواصل مع المديرية العامة للسجون

الموقع الإلكتروني: عن طريق الدخول إلى الموقع “هنا”.

عن طريق الهاتف: عن طريق الاتصال بأحد الأرقام: (0966112065555 – 920005999).

عن طريق رقم الفاكس: أرسل الرسائل بالفاكس إلى (920005999).

البريد الإلكتروني: عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى ([email protected]).

منصة تويتر: الوصول إلى رابط الموقع.

رابط موقع مصلحة السجون السعودية

يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمديرية السجون بالمملكة العربية السعودية، وكذلك قراءة كافة تفاصيل العفو الملكي عن السجناء لعام 1443، من خلال الدخول لموقع المديرية ومراجعة أسماء المتضررين بالعفو الملكي بعد اتباع التعليمات الخاصة بالتحقيق.