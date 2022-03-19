كم تبلغ إعانة زواج الراجحي وما هي الفئات المستفيدة من هذه الإعانة 2022

كم تبلغ إعانة زواج الراجحي سؤال يسال عنه الكثير من المقبلين على الزواج وهم في اشد الحاجة إلى معونة أو مساعدة مالية لاستكمال باقي متطلبات التجهيز لمراسم الزواج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه ممن لديهم دخل متدني أو دخل شهىرى ضعيف وخاصة فئة الشباب فيريدون الأقبال على الزواج ولكن مصروفات و تجهيز الزواج أكبر من استطاعتهم فمن هنا تقوم مؤسسة إعانة زواج الراجحي بتقديم المساعدات والمنح للمقبلين على الزواج ولكن تحت شروط ومن تتوافر فيه الشروط يقوم بالتقديم للحصول على إعانة زواج الراجحي سوف نلقى الضوء حول ما يتعلق بموضوع إعانة زواج الراجحي.

ما هي إعانة زواج الراجحي

من المعروف أن اسم الراجحي من الأسماء المشهورة والمعروفة في مجال العمل الخيري حيث يتوافر العديد من القنوات والمؤسسات التي تحمل اسم الراجحي وتقوم كل عام بتقديم العمل الخير لكل المستفيدين ويتمثل العمل الخيري في تقديم المنح والإعانات والمساعدات للمقبلين على الزواج وذلك من خلال تنفيذ مبادرات الزواج عن طريق اشتراك عدد من المؤسسات العامة في الحفل الخيري في المملكة.

الفئات المستفيدة من إعانة الراجحي للزواج

الفئات المستهدفة من إعانة زواج الراجحي هم الأشخاص المقبلين على الزواج للمرة الأولي و بحاجة إلى مساعدة مالية.

من يحصلون على دخل محدود أو ممن ليس لهم دخل ثابت.

كم قيمة إعانة الزواج من مؤسسة الراجحي

تمنح مؤسسة الراجحي مساعدات نقدية وعينية للمقبلين على الزواج للمرة الأولي وتتمثل في:

المساعدات النقدية يتم صرف مبلغ إعانة زواج بقيمة 5000 ريال سعودي.

أما بالنسبة للمساعدات العينية فيقدم عدد 2 تكيف و بوتاجاز و ثلاجة و مكنسة.

للعلم.. قد أعلنت مؤسسة “أسرتي” انه لابد من حصول المقبلين على الزواج على دورة تأهيل الزواج و الحصول على شهادة اجتياز إلكترونية وذلك قبل الذهاب لإتمام خطوات المنحة.

شروط الحصول على إعانة زواج الراجحي