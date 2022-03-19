نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الكفيل في قرض العمل الحر في السعودية والفئات المستهدفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الكفيل في قرض العمل الحر في السعودية الذي تم تحديده من قبل بنك التنمية الاجتماعية وتختلف شروط هذا القرض عن أي التمويل آخر الذي يقدمه البنك حيث قد يكون القرض نقدًا أو عينيًا، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو شروط الكفيل في قرض العمل الحر في السعودية الذي يقدمه بنك التسليف السعودي وشروط الحصول عليها والشروط التي يجب أن يفي بها الضامن حتى تتم الموافقة عليها.

قرض العمل الحر بنك التسليف

تعد قروض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية أحد أنواع التمويل التي يقدمها الأفراد والمؤسسات التي تدعم تأسيس ونمو الأنشطة التجارية وتلعب دورًا مهمًا في هذا الصدد، تطور المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية، حيث تساعد المشاريع على زيادة مصادر الدخل وتغطية نفقات المعيشة، وتنقسم قروض العمل الحر إلى تمويل السيارات والتمويل النقدي.

مميزات التمويل النقدي قرض العمل الحر

الحد من البطالة وعمل الشباب في المشاريع المفترضة.

رفع المستوى المعيشي لمواطني المملكة.

تقليص نسبة القروض غير الرسمية بين الأشخاص.

تحسين قاعدة الشمول المالي في المملكة العربية السعودية.

وجود دخل أساسي أو إضافي للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

نشر ثقافة العمل الحر في المملكة وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي في العمل.

تمويل السيارات قرض العمل الحر

النوع الثاني هو تمويل السيارات قروض العمل الحر للسعودين القادرين للعمل في زيادة دخلهم الشهري بالريال السعودي الذي يعتبر من القروض المريحة التي تقدمها البنوك للعملاء يحقق نفس الهدف المتمثل في التمويل النقدي.

شروط الكفيل في قرض العمل الحر في السعودية

من أهم شروط الكفيل في قرض العمل الحر ما يلي:

أن يكون الكفيل من مواطني المملكة العربية السعودية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يكون الضمان على اتصال بالبنك عندما يتم تسجيله كضمان للعميل.

فحص وتقديم وثائق ائتمان الكفيل.

انتظام الضامن في سداد القرض إذا حصل على قرض من البنك.

توقيع الكفيل على فاتورة سداد القرض كاملة.

يجب ألا يزيد عمر الكفيل عن 55 عامًا وقت تقديم الطلب.

يجب أن يكون الكفيل موظفًا لدى جهة رسمية في المملكة العربية السعودية.

إذا كان الكفيل موظفًا في شركة خاصة ، فيجب على الحكومة السعودية المساهمة بأكثر من 50٪ من رأس المال للكفيل.

أن الكفالة لا تزال سارية ولديها القدرة المالية على سداد قيمة القرض.

يجب أن يكون الكفيل هو صاحب العمل لمقدم طلب القرض.

قد يكون الضمان راهنا بقيمة تساوي أو تزيد عن قيمة القرض.

الفئات المستهدفة قرض العمل الحر

مواطن سعودي لا يدعمه النظام المالي السعودي.

العاطلون عن العمل والذين ليس لديهم مصدر دخل أو أجر ثابت.

الموظف الذي يتقاضى 14 ألف ريال سعودي أو أقل.

استعلام عن الكفيل بنك التسليم

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق “الدخول عبر الوصول الموحد للدولة” واملأ التفاصيل المطلوبة.

عرض قائمة القروض واختيار القرض المطلوب.

نقر فوق اختيار.

سيتم عرض تفاصيل القرض وتفاصيل الضامن المطلوبة.

الاستعلام عن الكفيل بنك التسليف عبر الجوال

الاتصال برقم هاتف بنك التنمية الاجتماعية واستفسار خدمة العملاء عن الضامن رقم هاتف البنك 920008002. يمكنك إجراء مكالمات على موقع البنك من الأحد إلي الخميس.

موقف الكفيل في حالة عدم السداد

يجب على العملاء الذين يحصلون على قروض من بنك التنمية الاجتماعية دفع أقساط شهرية وفقًا للمادة 9 من اللائحة التنفيذية بعد 30 يومًا من تاريخ استلام القرض، ويجب عليهم الدفع بالطريقة التي يحددها البنك وبموافقة العميل إلا أنه في حالة عدم التزام العميل بأقساط شهرين متتاليين يتم تحويل المعاملة من العميل إلى الكفيل وخصم قيمة الأقساط الشهرية منه حتى يتم إقفال الأقساط المتبقية للعميل.

موقف العميل إن لم يلتزم بسداد القرض

إذا لم يلتزم العميل بسداد القرض وكان ذلك في ظروف استثنائية حيث لا يشترط وجود ضامن، فسيتم إخطار العميل بضرورة سداد الأقساط المستحقة خلال 30 يومًا، وإذا لم يمتثل سوف يتم إصدار إنذار نهائي، ويكون التمديد لمدة 15 يومًا كفترة مؤقتة لسداد الأقساط، وإذا لم يمتثل فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في نظام الضرائب الوطني. يمكن للبنوك أن تطلب دفعة واحدة لكامل مبلغ القرض، وإلغاء فترة السداد المتفق عليها ومنع العملاء من الحصول على القرض لمدة 5 سنوات من تاريخ القرض. ولا عذر مقبول يمنعه من السداد.

إعفاء بنك التنمية الاجتماعية

يُعفى العملاء من أقساط القرض في ظروف معينة مثل حادث أو حالة طارئة خطيرة مثل وفاة عميل تعيق سداد القرض، وهي إحدى المزايا الرئيسية للبنوك ؛ فهي تستند إلى الشريعة الإسلامية ، البنوك من أهدافها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين السعوديين من خلال تقديم قروض مناسبة لشرائح واسعة من المجتمع السعودي. في حالة الموافقة، سيتم مصادرة مبلغ القرض.

شروط قرض العمل الحر بنك التسليف 2022

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين من الذكور والإناث.

توافر الشروط المحددة في نوع التمويل المطلوب.

إذا تقدم نفس الشخص بطلب للحصول على قرض من أحد البنوك ، فيجب سداده بانتظام.

إرفاق المستندات والمستندات المطلوبة.

تقديم الكفيل المطلوب أو الضامن الذي تشترطه اللائحة.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين للقرض عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري لمقدم طلب القرض 14000 ريال سعودي.

تقديم فحص ائتماني شخصي ليتم إجراؤه بواسطة بنك التنمية الاجتماعية.

يجب ألا تتجاوز فترة السداد 40 شهرًا.

تقديم المستندات التي تثبت النشاط التجاري في حالة القرض.

لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض 60،000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لقرض العمل الحر

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب سارية المفعول.

عنوان البلد المسجل.

رقم الايبان لمقدم طلب القرض.

رقم جوال طالب القرض المسجل في نظام أبشر.

إثبات العمل الحر للخدمات المهنية.

طريقة التقديم على قرض العمل الحر

الوصول إلى صفحة قرض العمل الحر.

انقر فوق رمز الإرسال الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول بالبيانات من بوابة الوصول الوطنية الموحدة وانقر فوق إضافة تطبيق جديد.

حدد طلبًا للحصول على تمويل جديد وانقر فوق إرسال.

انقر فوق إرسال قبل خيار الخدمات المتخصصة.

حدد التأكيد لقراءة الالتزامات والموافقة عليها.

حدد فرع البنك واحصل على قرض منه.

أدخل بيانات المستند الخارجي.

أدخل معلومات القرض الخاص بك.

دفتر بيانات الكفيل أو الضامن في العمل.

حدد الجزء المناسب من قيمة القرض وقرار استخدام الخدمة.

أدخل المستندات المطلوبة للحصول على قرض للعمل الحر واضغط على حفظ.

حدد للموافقة على جميع الملفات.

احتفظ برقم طلب قرض صاحب العمل الخاص بك حتى تتمكن من الاستفسار عنه.

وثيقة العمل الحر للحصول على قرض العمل الحر

انتقل إلى موقع الويب الخاص بمنصة العمل الحر.

انقر فوق التسجيل معنا على الصفحة الرئيسية.

أدخل رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور لمقدم الطلب.

اختر فئة وأقبل الشروط.

انقر فوق إنشاء حساب وأدخل التفاصيل المطلوبة.

أدخل الرمز المرسل إلى رقم الهاتف المحمول واضغط على تأكيد.

أدخل رقم التعريف وتاريخ الميلاد واضغط على أيقونة التالي.

أعد إدخال رمز الهاتف المحمول الخاص بالشخص الذي يطلب المستند.

أدخل البيانات المطلوبة واضغط حفظ.

اختر مهنة وقم بتقرير نماذج الأعمال.

إصدار مستند وإرفاقه بالمستندات المطلوبة للحصول على قرض للعمل الحر.

متى يبدأ سداد قرض العمل الحر

يبدأ سداد القرض على حسابه الخاص بعد 30 يومًا من استلام قيمة القرض، ويتم السداد على أقساط شهرية، والحد الأقصى للأقساط 60 شهرًا، ولا تقل قيمة الأقساط عن 300 ريال و بما لا يزيد عن 1000 ريال وفي حال عدم السداد لمدة شهرين متتاليين يتولى الكفيل الأقساط المتبقية.