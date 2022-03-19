تمويل شخصي من بنك الإنماء بدون تحويل راتب و لا كفيل

تمويل شخصي من بنك الإنماء بدون تحويل الراتب ولا كفيل في ظل الأزمات المالية الكثيرة التي تجتاح الكثير من الأفراد يحتاجوا إلى العديد من الاحتياجات اليومية سوءا لهم أو لأسرهم التمويل الشخصي من بنك الإنماء يوجد به العديد من المزايا مثل القبول الفوري كما يمكن تحديد الأسهم التي تجوز والرسوم قليلة جدا تكون 1% ولا يوجد كفيل أثناء فترة سداد المبلغ والتي تكون 60 شهرا هو ما عليك فتح حساب بمصرف الإنماء لذلك نبحث لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري عن الخيار الأمثل الذي يقدم الحلول وهو التمويل الشخصي من بنك الإنماء بدون تحويل راتب وهذا ما سوف نتحدث عنه من خلال هذا المقال.

تمويل شخصي من بنك الإنماء بدون تحويل راتب وبدون كفيل

دائما ما يعوق الفرد هو تحويل الراتب أو وجود كفيل ولكن يمكنك الحصول على المبلغ الذي ترغب فيه بعد موافقة مدتها لا تتعدى النصف ساعة بقيمة 100 ريال سعودي وبدو كفيل دون الاحتياج إلى تحويل الراتب.

شروط التمويل الشخصي من مصرف الإنماء

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية و هذا القرض متاحة للمواطن السعوديين فقط.

يحصل البنك على 33 % جزء مستقطع من راتب العميل.

يشترط ألا يكون للمقترض من بنك الإنماء عليه قروض اخرى أو مستلزمات وأقساط من بنوك ومصارف اخرى وخاصة إذا كانت قيمة القروض تتعدى نصف راتب المستفيد.

يشترط ألا يكون هذا المستفيد حصل على قرض من بنك الإنماء في نفس التوقيت الذي حصل فيه على قرض من بنك اخر.

كما يجب أن يغطي الحد الأدنى لراتب المستفيد قيمة الأقساط الشهرية للتمويل الشخصي.

يقوم البنك بتحديد قيمة القرض الذي يرغب في الحصول عليه العميل وهذا وفقا لقيمة راتبه الشهري ويتم أحتسابه وفق طريقة حساب القرض الشخصي وهذه الطريقة تحدد فترة سداد الأقساط وكم قيمة القسط الشهري.

خطوات الحصول على تمويل بدون تحويل راتب من بنك الإنماء

على العميل الذي يرغب في الحصول على تمويل من بنك الإنماء بدون تحويل راتب ولا كفيل يمكنه القيام بذلك ولكن في حاله إذا توفرت لديه الشروط التي ذكرناها بالأعلى فإذا انطبقت عليه الشروط يتبع ما يلي من خطوات التقديم: