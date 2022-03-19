نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من بنك الإنماء بدون تحويل راتب و لا كفيل في المقال التالي
تمويل شخصي من بنك الإنماء بدون تحويل الراتب ولا كفيل في ظل الأزمات المالية الكثيرة التي تجتاح الكثير من الأفراد يحتاجوا إلى العديد من الاحتياجات اليومية سوءا لهم أو لأسرهم التمويل الشخصي من بنك الإنماء يوجد به العديد من المزايا مثل القبول الفوري كما يمكن تحديد الأسهم التي تجوز والرسوم قليلة جدا تكون 1% ولا يوجد كفيل أثناء فترة سداد المبلغ والتي تكون 60 شهرا هو ما عليك فتح حساب بمصرف الإنماء لذلك نبحث لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري عن الخيار الأمثل الذي يقدم الحلول وهو التمويل الشخصي من بنك الإنماء بدون تحويل راتب وهذا ما سوف نتحدث عنه من خلال هذا المقال.
تمويل شخصي من بنك الإنماء بدون تحويل راتب وبدون كفيل
دائما ما يعوق الفرد هو تحويل الراتب أو وجود كفيل ولكن يمكنك الحصول على المبلغ الذي ترغب فيه بعد موافقة مدتها لا تتعدى النصف ساعة بقيمة 100 ريال سعودي وبدو كفيل دون الاحتياج إلى تحويل الراتب.
شروط التمويل الشخصي من مصرف الإنماء
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية و هذا القرض متاحة للمواطن السعوديين فقط.
- يحصل البنك على 33 % جزء مستقطع من راتب العميل.
- يشترط ألا يكون للمقترض من بنك الإنماء عليه قروض اخرى أو مستلزمات وأقساط من بنوك ومصارف اخرى وخاصة إذا كانت قيمة القروض تتعدى نصف راتب المستفيد.
- يشترط ألا يكون هذا المستفيد حصل على قرض من بنك الإنماء في نفس التوقيت الذي حصل فيه على قرض من بنك اخر.
- كما يجب أن يغطي الحد الأدنى لراتب المستفيد قيمة الأقساط الشهرية للتمويل الشخصي.
- يقوم البنك بتحديد قيمة القرض الذي يرغب في الحصول عليه العميل وهذا وفقا لقيمة راتبه الشهري ويتم أحتسابه وفق طريقة حساب القرض الشخصي وهذه الطريقة تحدد فترة سداد الأقساط وكم قيمة القسط الشهري.
خطوات الحصول على تمويل بدون تحويل راتب من بنك الإنماء
على العميل الذي يرغب في الحصول على تمويل من بنك الإنماء بدون تحويل راتب ولا كفيل يمكنه القيام بذلك ولكن في حاله إذا توفرت لديه الشروط التي ذكرناها بالأعلى فإذا انطبقت عليه الشروط يتبع ما يلي من خطوات التقديم:
- الدخول إلى رابط الموقع الرسمي لبنك الإنماء في المملكة العربية السعودية.
- قم بإدخال كافة البيانات في موقع مصرف الإنماء.
- يوجد أمامك العديد من القروض الشخصية قم باختيار التمويل الذي ترغب في الحصول عليه من مصرف الإنماء.
- يجب استكمال باقي البيانات التي يتطلبها منك موقع مصرف الإنماء حيث البيانات المطلوبة لها صله بالقرض الذي ترغب في الحصول عليه.
- اكتب الاسم كاملا سجل رقم الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية المفعول أو اكتب رقم الإقامة مع تحديد السن.
- اكتب اسم المؤسسة التي تعمل بها أو المسمى الوظيفي لك بالشركة مع كتابة قيمة الراتب الشهري الخاص بك.
- سجل رقم الجوال الشخصي مع التأكد من صحة تسجيل رقم الجوال.
- حيث يعد هذا الجوال وسيلة الاتصال معك بممثلي خدمة العملاء في مصرف الإنماء وذلك على مدار ال 24 ساعة عند الانتهاء من كتابة وتسجيل كافة البيانات على حسابك بالموقع الرسمي.
- وبعد يتصل بك احد ممثلي خدمة العملاء ببنك الإنماء بشان التمويل الذي ترغب في الحصول عليه.
- استقبال كافة الاستفسارات حول هذا التمويل ثم يخبرك احد خدمه العملاء بأهم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة لاحضارها إلى مصرف الإنماء.
- هنا يتوجه العميل بكل الأوراق والمستندات المطلوبة إلى مقر المصرف ومن اهم هذه الأوراق إصدار الهوية الوطنية وأيضا الأثبات الوظيفي الحالي و أحضار خطاب ورقي رسمي للتأكد من انه موظف حكومي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي من بنك الإنماء بدون تحويل راتب و لا كفيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.