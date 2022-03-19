هام لكل ولي أمر.. وزارة التعليم السعودية تكشف عن 7 تغييرات جديدة ستُطبق في الفصل الدراسي الثالث

منذ اقتراب موعد بداية الفصل الدراسي الثالث بالمملكة العربية السعودية، بعدما قامت وزارة التعليم السعودية بتغيير نظام التعليم إلى ثلاث فصول بدلا من فصلين منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، حيث حددت الوزارة موعد عودة الدراسة فى جميع المدارس والجامعات السعودية يوم 20 من شهر مارس الموافق 17 من شهر شعبان، ومن المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثالث إلى يوم 30 من شهر يونيو الموافق بداية شهر ذو الحجة، حيث يخضع الطلاب خلال فترة دراسة الترم الثالث إلى عدة أجازات مدرسية، وسنوضح لكم كل هذه موعد هذه الاجازات خلال السطور القادمة.

أجازات الفصل الدراسي الثالث

مع بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث بالمملكة العربية السعودية والتى ستبدأ غداً 20 من شهر مارس، سيخضع الطلاب خلال هذا الفصل إلى عدة أجازات وفقاً لخطة وزارة التعليم السعودية، وهى تعتبر من الإجازات الرسمية على مستوى جميع الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، واجازات أخرى تخص المملكة، وسنوضح لكم كل هذه الأمور خلال هذا المقال.

تبدأ أجازة عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية يوم 25 من شهر أبريل، الموافق 27 من شهر رمضان.

أما الإجازة الطويلة ستبدأ يوم 25 من شهر مايو، الموافق يوم 24 من شهر شوال.

كما ستبدأ الإجازة الطويلة الثانية يوم 15 من شهر يونيو، الموافق 16 من شهر القاعدة.

جدول أجازات الصيف للفصل الثالث

هناك عدة أجازات صيفية سيخضع لها الطلاب خلال شهر رمضان المبارك، والتى حددتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية كالتالى:

يوم 27 من شهر مارس ستخضع بعض المرافق إلى إجراء الأعمال الصيفية، الموافق 24 من شهر شعبان. تبدأ الاجتماعات الصيفية بالمدارس فى بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث. من المقرر أن يكون التوقيت الصيفى بالمملكة لمدة 6 ساعات.

تغيير نظام الدراسة فى شهر رمضان

حرصت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية على تغيير نظام الدراسة بالمدارس والجامعات خلال شهر رمضان، حفاظا على صحة الطلاب، فقد قامت الوزارة بتقلص عدد ساعات الدراسة بشكل يومي، لتصبح ثلاث ساعات فقط فى المدارس الابتدائية والإعدادية، أما المدارس الثانوية تكون عدد ساعات الدرس أربع ساعات فقط.