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عمر شويل - جدة إجراء اختبارات غير المحصنين عن بعد بالتزامن مع الحضوري، أوضحت وزارة التعليم ستجري اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي لغير المحصنين «عن بُعد»، بالتزامن مع الاختبارات الحضورية للمحصنين، واعتماد الاختبار عن بعد للطلاب غير المحصنين لطلبة الثانوية العامة والبكالوريا في المملكة العربية السعودية ، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1443 ، تتزامن مع اختبارات الحضور للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن تم تحصينهم بجرعتين من كورونا ، والتي ستبدأ الأربعاء المقبل 17 نوفمبر ، الموافق 12 ربيع الآخر 1443 هـ، كما تسأل البعض عن متي تبدأ إجازة الترم الأول 1443 و ما هو موعد بداية الترم الثاني في السعودية.



إجراء اختبارات غير المحصنين عن بعد بالتزامن مع الحضوري

أضافت المصادر أنَّ الاختبارات التي ستبدأ يوم الأربعاء القادم 12 ربيع الآخر، ستتم حضوريا للمحصنين، وعن بعد من خلال المنصات التعليمية، لغير المحصنين، سواء كان ذلك لأسباب صحية موثقة أو لعدم إكمالهم 12 عامًا، أما الطلبة الذين لم يستكملوا جرعتي كورونا، فستكون اختباراتهم عن بُعد، وليس كطلبة منتسبين، من خلال المنصات التعليمية، مع حسم درجة المواظبة للمرحلة المتوسطة ونظام المسارات ودرجة الحضور في نظام المقررات بالمرحلة الثانوية، وأشارت وزارة التعليم إلى أن الطلبة المتغيبين عن الاختبار حضوريًا، لن يمكنهم أداء الاختبار عن بُعد، ويحق له دخول الاختبار البديل في حال قبول عذر تخلفه عن الاختبار الحضوري.

النظام الجديد للتعليم في المملكة

يساعد النظام الجديد على زيادة عدد الساعات الدراسية في جميع المدارس. يهدف ذلك إلى تعظيم التعليم وزيادة قدرة استفادة الطلاب والطالبات منه. ثم يستطيع الطلاب دراسة الكثير من دروس المواد العلمية المقررة لهم خلال فترة الدراسة. مدّة الدراسة في للفصل الدراسي الواحد هي 10 أسابيع. ثم بعدها يأخذ الطلاب إجازة لمدة أسبوعان أو أقل ثم يعودون لدراسة الترم الآخر. ثم هذا النظام يجعل الطلاب لا يشعرون بملل خلال دراستهم بسبب قدرتهم على الحصول على فترة راحة بعد الدراسة. زيادة الفترة الدراسية يعمل على زيادة المادة العلمية المقدمة إلى الطلاب والطالبات خلال مرحلتهم. حتى يتمكنون من الحصول على جميع المعلومات التي يجب أن يتعلمنها في هذه المرحلة. ثم يجعل النظام الجديد الطلاب والطالبات السعوديين متساويين مع غيرهم في جميع الأنظمة التعليمية الأخرى من حيث التحصيل العلمي.

تحديث بيانات الطالب في منصة مدرستي

يتوفر لطلاب ومعلمي المملكة العربية السعودية خدمة تعديل البيانات الشخصية في منصة مدرستي، وكما يمكن لكل ولي أمر أو معلم أو قائد مدرسة القيام بتعديل وتحديث البينات الخاصة به في المنصة مدرستي بكل سهولة ويُسر، ومن ثم الاستفادة من الخدمات التي تتوفر لهم على المنصة، وتتمثل طريقة تحديث بيانات الطالب في منصة مدرستي الرسمية فيما يلي:

الدخول أولًا إلى منصة مدرستي التعليمية. ثم الدخول لحساب المستخدم ومن ثم فتح القائمة الجانبية من الشاشة. الدخول إلى خدمة تعديل البيانات. ثم إضافة رقم الجوال أو رقم البريد الإلكتروني الخاص.

آلية عملية الامتحان في المدارس بحضور الفصل الدراسي الأول بالمملكة 1443

قررت وزارة التعليم السعودي بسير عملية الامتحان في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في المملكة وكذلك معاهد التربية الخاصة ، كما تم إرسال تعميم وزاري إلى جميع مكاتب التربية والتعليم. المدارس. المدراء بوزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة شؤون الصحة المدرسية التي كانت مسؤولة عن الحفاظ على الجودة الصحية والنفسية والحسية للطلاب خلال الامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2022 في المملكة.