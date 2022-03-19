تقديم الحرس الوطني ثانوي 1443 هـ رجال بالخدمة العسكرية بالسعودية

تقديم الحرس الوطني ثانوي 1443 بالمملكة العربية السعودية غدًا الأحد سيتم رسميًا فتح باب القبول والتسجيل ألكترونيًا لراغبي الالتحاق بالخدمة العسكرية في الوظائف العسكرية رجال 2022 في مناطق مختلفة بالمملكة وسيتم بدء استقبال طلبات التسجيل طبق الشروط والضوابط الموضحة من لجنة القبول والتسجيل من الأحد الموافق 17 شعبان 1443هـ الموافق 20 مارس 2022 وآخر موعد لاستقبال الطلبات إلكترونيا يوم الخميس 21 شعبان 1443 الموافق 24 مارس 2022، أي لمدة 5 أيام والجدير بالعلم أن التسجيل إلكترونيًا فقط لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة ومايعادلها.

شروط التسجيل بالوظائف العسكرية في وزارة الحرس الوطني بالسعودية 1443

إضافة لما سبق ذكره فإن عملية القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني تخضع لمعايير وشروط عامة يجب انطباقها على المتقدم للوظائف العسكرية سنذكرها بالترتيب التالي:

أولًا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم لشغل الوظيفة عن 18 عام، ولا يزيد عن العمر المطلوب للوظيفة المراد شغلها أثناء التقديم.

كذلك لابد أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، ولم يسبق وأن حكم عليه بأي جريمة تمس الشرف أو الأمانة.

أيضًا شرط ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية الجنسية.

كما ينبغي على المتقدم أن يكون حامل للشهادة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة العسكرية الراغب الالتحاق بها.

أيضًا شرط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة من وزارة التعليم السعودية.

كذلك شرط أن يجتاز المتقدم لشغل الوظيفة المقابلة الشخصية بنجاح، وفقًا للشروط المحددة.

كما يشترط أن يكون المتقدم لائق طبيًا للعمل في الوظيفة الشاغرة، من حيث الوزن والطول وفق اللائحة الطبية المعمول بها.

أيضًا يجب ألا يكون سبق للمتقدم التوظيف بأي جهة حكومية أو التعيين على وظيفة تابعة للخدمة العسكرية من قبل.

في النهاية يجب العلم أن قبول تسجيل الطلب عبر الموقع الإلكتروني، لا يعني القبول النهائي.

رابط التقديم في الوظائف العسكرية بالحرس الوطني 2022

وللتقديم في الوظائف العسكرية الشاغرة في الوزارة كل ماعليك اتباع الخطوات التالية بالترتيب التالي:

أولًا الدخول على بوابة التسجيل والقبول عبر شبكة الانترنت على الرابط الخاص بالتوظيف https://job.sang.gov.sa/registration.

كذلك قم بتعبئة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة شديدة، في الخانات المخصصة لها.

كما يجب التأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة وكتابتها بشكل صحيح.

ثم القيام بالضغط على أيقونة إرسال ، لارسال طلب التقديم للوظيفة الشاغرة.

، لارسال طلب التقديم للوظيفة الشاغرة. في النهاية يجب العلم أنه لا يلتفت إلى الطلبات غير مستوفية الشروط أو الناقصة.

التخصصات الشاغرة للتقديم بالحرس الوطني 2022

وعن مسميات تخصصات الوظائف العسكرية الشاغرة في وزارة الحرس الوطني كالتالي:

أولًا الوظائف العسكرية الخاصة بحملة شهادات البكالوريوس

تخصص علم نفس. أيضًا تخصص الخدمة الاجتماعية.

أبرز شروط وظائف الحرس الوطني لحاملي شهادات البكالوريوس في السعودية

أولًا ألا يقل تقدير الدرجة العلمية للمتقدم عن جيد. كذلك تقديم مستند موضح به انتظام المتقدم دراسيًا أثناء الدراسة ومدة الدراسة من الجهة التعليمية التابع لها. في النهاية تقديم بطاقة تصنيف تكون سارية.

ثانيًا الوظائف العسكرية الخاصة بحملة شهادات الدبلوم

تخصص الاتصالات خاص بخريجي كلية الاتصالات.

أبرز شروط وظائف الحرس الوطني لحاملي شهادات الدبلوم في السعودية

أولًا انطباق كافة الشروط العامة على المتقدم من حملة الدبلومات. كذلك إرفاق كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالدورات والخبرات في نفس مجال التخصص إن وجدت.

ثالثًا الوظائف العسكرية الخاصة بحملة شهادات الثانوية العامة السعودية