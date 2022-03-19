نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زمن اختبار القدرات العامة 1443 و طريقة دفع رسوم امتحان القدرات عبر خدمة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة زمن اختبار القدرات العامة 1443، أكدت كافة جامعات المملكة العربية السعودية، بأنه لن يتم قبول طلبات التسجيل في التخصصات المتوفرة فيها إلا في حال الحصول على المعدل المطلوب في اختبار القدرة المعرفية، كما يرغب الطلبة من خريجي الثانوية العامة وكذلك طلبة الكليات والجامعات من التعرف على زمن اختبار القدرات العامة 1443، فالهدف منه هو قياس مهارات وقدرات التعلم نظرًا لأنه لا يعتمد في نسبته على كم المعلومات التي يقوم الطالب بحفظها، بل يقوم بقياس قدراته مثل القدرة الاستدلالية أو التحليلية، حيث تنقسم إلى جزئين وهما جزء كمي وجزء لفظي، كي يتم تحقيق الأهداف التي بني على أساها هذه الاختبارات، كما يمكن التعرف علي طريقة التسجيل في منصة الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي.



زمن اختبار القدرات العامة 1443

الأسئلة التي يتضمنها الاختبار تهدف إلى التعرف على، القدرات التحليلية للطالب بل والقدرات الاستدلالية أيضًا، وذلك يتم عن طريق تنوع الأسئلة، حيث يقوم المختصون بوضع الأسئلة وحلها، في حدود الزمن المقرر للإجابة عليها من قبل الطلاب ، فالوقت المحدد لها سيتيح للطالب فرصة الإجابة عليها بتركيز شديد وبدون أي تردد أو خوف من قلة الوقت اللازم للتفكير بها، فكل سؤال تم وضعه تم تحديد وقت محدد للإجابة عليهن وعلى الطالب أن يضع ذلك في الحسبان:

يتراوح زمن القدرات العامة ما بين الساعتين والنصف وحتى الثلاث ساعات. ثم الاختبار سينقسم إلى جزئين، على أن يتم التناوب عند تقديم الأسئلة إلى الطالب. فكل قسم واحد من أقسام الاختبار له وقت محدد له ألا وهو 25 دقيقة. ثم يجب على الطالب مراعاة أن يحضر للامتحان قبل الوقت المحدد لإجراء الاختبار.

طريقة دفع رسوم امتحان القدرات عبر خدمة سداد

تعتبر خدمة سداد الإلكترونية من أفضل الخدمات التي تتوفر لطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، وذلك كونها من الخدمات التي اختصرت عليهم الوقت والجهد في عملية تسديد رسوم امتحان القدرات، وتتم العملية تلك عبر اتباع عدة خطوات بسيطة، وهي كما يلي:

تسجيل الدخول إلى ملف الطالب الذي يرغب بالتقدم إلى اختبار القدرات. ثم النقر على أيقونة تسديد المقابل المالي. يجب تحديد طريقة الدفع، وذلك بالنقر على أيقونة خدمة سداد. ثم النقر على خيار المتابعة، وبهذا ستكون عملية دفع رسوم امتحان القدرات عبر خدمة سداد قد تمت. وأخيرا يكون تم تفعيل خدمة سداد للطالب أو الطالبة.

ماهو الحل عند فقدان رقم المشترك لاختبار قياس

يمكننا حلّ جميع المشاكل التي تتعلّق بفقدان رقم المشترك في المركز الوطنيّ للقياس عن طريق اتّباع الخطوات الآتية:

الذّهاب إلى موقع قياس. ثم كتابة رقم السجلّ المدنيّ في الحقل المخصّص. إدخال كلمة المرور.

ثم وضع علامة أمام اختبار التحقّق. النّقر على أيقونة تسجيل الدّخول. ثم النّقر على القائمة الرئيسيّة. اختيار طباعة استمارة البيانات الأساسيّة. الاطّلاع على المعلومات التي توفّرها الاستمارة. وأخيرا تسجيل رقم المشترك والاحتفاظ به.

الاختبارات المهنية مركز قياس

توفر الاختبارات المهنية المُقدمة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية خدمة التحقق من توافر كافة الشروط والمعايير المطلوبة في الأشخاص المتقدمين للوظائف الشاغرة، وجاءت الاختبارات على النحو الآتي:

اختبار القدرة المعرفية العامة. ثم اختبار المصلح المسجل. اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية. ثم الاختبار المهني للنيابة العامة. الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين.

والجدير بالذكر أنة سوف يتم تحويل رقم المشترك إلى فاتورة لكي يتم سدادها من خلال الهاتف المصرفي أو خدمة الإنترنت أو من خلال الصراف الآلي، وذلك ما يتم من خلال اختيار إضافة فاتورة وإضافة رقم المشترك ودفع الرسوم المستحقة على الطالب أو الطالبة.