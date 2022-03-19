نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط توقيع العقود الإلكترونية من بنك التنمية الإجتماعية 2022 في المقال التالي
أعلن بنك التنمية الإجتماعية مجموعة من الشروط لتقديم الخدمات العديد من المواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود، حيث حدد بنك التنمية الإجتماعية ما يقرب من 6 طرق للتوقيع الإلكتروني لعقود التمويل خلال خدمة القبول على منصة أبشر لدعم التحول الرقمي، وأطلق بنك التنمية الإلكترونية العقد الإلكتروني للعقود المصرفية، من خلال توقيع إلكتروني بين الطرفين عن طريق تفعيل خدمة قبول بمنصة أبشر، وتعد منصة أبشر أول جهة حكومية إلكترونية توثق العقود إلكترونيا.
طريقة توقيع العقود الإلكترونية لبنك التنمية الإجتماعية
يوجد عدة طرق يجب اتباعها ليتم توقيع العقد إلكترونيا ومن بينها:
- يتم توصيل العميل بأفراد أبشر.
- الضغط على أيقونة خدماتي.
- اضغط على خدمات أخرى.
- يقوم العميل بالضغط على إدارة طلبات القبول.
- تتم الموافقة على الطلب أو رفضه.
- الضغط على زر التأكيد.
شروط الحصول على التمويل من بنك التنمية الإجتماعية
- يجب ألا يزيد عمر المقترض عن 70 عام، وعمر الضامن عن 55 عام.
- يجب ألا يزيد الدخل الشهري للعميل عن 12500 ريال.
- يتم إدخال جميع بيانات أفراد الأسرة.
- يجوز للمرأة أن تقدم طلب للحصول على تمويل أسري إذا كانت أرملة أو مطلقة أو لديها طفل أو أكثر، دون النظر إلى عمرها.
- أن يتم الزواج لأول مره باستثناء من توفيت زوجته الوحيدة أو طلق زوجته، وذلك عند تقديم طلب التمويل.
- يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو جنسيتها من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وإذا كانت من جنسية غيرهم فلابد من الحصول على موافقة الجهة المختصة.
- يقوم العميل بتقديم عقد الزواج الرسمي مصدق من المحكمة المختصة، ويجب ألا يزيد عمر هذا العقد عن سنتين من تاريخ صدوره.
- يجب أن يمتلك طالب التمويل العقار لمدة سنة واحدة على الأقل.
- عند نقل ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى، فيجب أن يكون لمدة عامين على الأقل.
- يجب ألا يزيد مساحة الأرض المراد ترميمها عن 1000 متر مربع.
- يجب أن تمر فترة لا تقل عن خمس سنوات على بناء العقار.
- لا يتم صرف التمويل لنفس العقار، إلا عن طريق البنك بعد فترة لا تقل عن 8 سنوات.
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