خطوات وشروط توقيع العقود الإلكترونية من بنك التنمية الإجتماعية 2022

أعلن بنك التنمية الإجتماعية مجموعة من الشروط لتقديم الخدمات العديد من المواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود، حيث حدد بنك التنمية الإجتماعية ما يقرب من 6 طرق للتوقيع الإلكتروني لعقود التمويل خلال خدمة القبول على منصة أبشر لدعم التحول الرقمي، وأطلق بنك التنمية الإلكترونية العقد الإلكتروني للعقود المصرفية، من خلال توقيع إلكتروني بين الطرفين عن طريق تفعيل خدمة قبول بمنصة أبشر، وتعد منصة أبشر أول جهة حكومية إلكترونية توثق العقود إلكترونيا.

طريقة توقيع العقود الإلكترونية لبنك التنمية الإجتماعية

يوجد عدة طرق يجب اتباعها ليتم توقيع العقد إلكترونيا ومن بينها:

يتم توصيل العميل بأفراد أبشر.

الضغط على أيقونة خدماتي.

اضغط على خدمات أخرى.

يقوم العميل بالضغط على إدارة طلبات القبول.

تتم الموافقة على الطلب أو رفضه.

الضغط على زر التأكيد.

شروط الحصول على التمويل من بنك التنمية الإجتماعية