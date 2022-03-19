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عمر شويل - جدة الديوان الملكي السعودي البرقيات للحصول على للمساعدات، المقدمة من خادم الحرمين واحدة من الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي للمواطنين السعوديين والتي تعد من أهم وأفضل المساعدات الإنسانية من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يظل دوماً في تكاتف وترابط مع أبناء شعبه، حيث يستقبل الديوان الملكي السعودي العديد من طلبات الدعم والمساعدة من المواطنين بالمملكة على مدار الساعة، ووفقا إلي عدة معايير يتم قبول طلب المساعدة المالية كانت أو خدمات اخرى خلال مدة زمنية قصيرة يتم الرد على طلب المساعدة، لذا دعونا نتعرف معكم عبر موقع ثقفني في فقرات قصيرة عن أهم خطوات تقديم طلب إعفاء القروض من الديوان الملكي السعودي البرقيات.

الديوان الملكي الديوان الملكي السعودي البرقيات

يسعى الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية إلي الحصول على التمويلات البنكية من أجل المساهمة في شراء منتج معين أو تعليم الأبناء أو أو شراء سيارة أو شقية سكنية أي أمر من الأمور الحياتية ومع مرور فترة زمنية نجد الكثير من المقترضين من البنوك السعودية متعثرون في سداد الأقساط الشهرية للبنوك، لذلك يسعى الكثير من المواطنين إلى التواصل مع الديوان الملكي السعودي لسد حاجتهم البنكية من خلال إسقاط القروض عنهم، لذا جاءت أهمية التواصل مع الديوان الملكي السعودي.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يتمكن المواطنين التواصل مع الديوان الملكي السعودي للمساعدات من خلال إرسال رسالة بالبريد السعودي على رقم (7636- الرياض 12912) كما يمكنهم أيضاً التواصل عبر الموقع الإلكتروني للديوان الملكي للمساعدات، ويستطيع المتقدم التواصل من خلال رقم الدعم الفني للديوان الملكي السعودي (8004000000)، كما يمكنكم التواصل أيضا من خارج المملكة العربية السعودية عن طريق الاتصال بالرقم التالي 920030003.

تعد اهم المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي هي العلاج عن نفقة الدولة للأمراض المستعصية وخروج السجناء بسبب الديون ومساعدة الفقراء وخاصة النساء المطلقات والأرامل.

طريقة إرسال طلب مساعدة من الديوان الملكي

يتم إرسال رسالة إلى الديوان الملكي السعودي موضح فيها بعض البيانات الهامة من اجل قبول طلب المساعدة سواء كان إعفاء من سداد القروض أو العلاج على نفقة الدولة أو شكوي معينه، لذا وجب في بداية الرسالة كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم كتابة إلى السيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد التحية، وفي بداية أول سطر في الرسالة تقوم بكتابة كلمات شكر وعرفان بالجميل إلى خادم الحرمين الشريفين ثم كتابة تفاصيل مشكلتك وتوضيح لماذا لجأت إلى طلب الدعم والمساعدة ثم ختام الرسالة تشكر خادم الحرمين الشريفين وتكتب اسمك وعنوانك ورقم الهاتف.

طلب مساعدة مالية

تتمكن من طلب مساعدات مالية أو عينية من الديوان الملكي السعودي من خلاي مجموعة بسيطة من الخطوات (تحديد نوع المساعدة، المعروض، بيانات طالب الخدمة) بعد ذلك عليك بالدخول إلى موقع أمارة منطقة الباحة والضغط علي الخدمات الإلكترونية، ومن ثم النقر علي طلب مساعدة مالية، ثم الدخول إلى الخدمة التي تريدها من الديوان الملكي بعد ذلك أرفاق المستندات المطلوبة.

منح أراضي الديوان الملكي السعودي

يمكنكم الحصول علي منح سكنية من الديوان الملكي السعودي وذلك بعد اتباع شروط وضوابط وزارة الإسكان، والتي من أهمها أن يكون الشخص المتقدم يحمل جنسية سعودية وان لا يقل عمرة عن 25 عام بالإضافة إلي تأكيد الوزارة علي عدم تمكن المتقدم من الحصول علي دعم سكني وغيره من قبل، بعد ذلك يمكنكم الاستعلام عن المنح عن طريق منصة بلدي.

وصلنا معكم إلى ختام شرح الديوان الملكي السعودي البرقيات للحصول على للمساعدات.