نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن بلاغ هروب عامل منزلي برقم الهوية أو رقم الحدود منصة ابشر السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن بلاغ هروب عامل منزلي برقم الهوية أو برقم الحدود عبر منصة ابشر الجوازات للخدمات السعودية حيث يمكن للأفراد المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية من الاستفادة من خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الهوية للعمالة المنزلية المسجلة لدية عن طريق بعض الخطوات التي سوف نشرحها لكم في هذا المقال علي موقع ثقفني بالتفصيل كما يمكن للكفيل معرفة طريقة استعلام عن عامل منزلي برقم الحدود أو برقم الإقامة ومعرفة كافة البيانات الممكنة عنه وسوف نجيب علي اسأله الكثيرين من عمال المنزل عن كيف اعرف أن علي بلاغ هروب من الكفيل أو من صاحب المنزل أو المنشأة التي اعمل بها وسوف تجدون الإجابة عن سؤالكم في هذا المقال فتابعونا.

الاستعلام عن بلاغ هروب عامل منزلي

من الخدمات الهامة للكفيل علي موقع ابشر الإلكتروني خدمة تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية التي لدية حيث سوف يتمكن الأفراد المسجلين والمفعلين حسابهم الشخصي علي بوابة ابشر الإلكترونية من الاستفادة من خدمة الاستعلام عن بلاغ الهروب للعمالة المنزلية برقم الجواز أو رقم الإقامة وتقديم بلاغهم وفق شروط محكمة سوف نضعها لكم في هذا المقال للاطلاع عليها قبل بدء تنفيذ الخدمة كما يحق للعامل المنزلي الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الجواز بنفس الخطوات علي منصة ابشر لمعرفة هل مقدم فيه بلاغ هروب أو تغيب من قبل كفيلة الخاص من عدمه.

الاستعلام عن بلاغ هروب سائق خاص أو عمالة منزلية

يوجد بعض الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والتي من شأنها تحديد أليات تقديم بلاغ تغيب أو هروب للعمالة المنزلية أو السائق الخاص بك والمسجلية كفاله لديك وجاءت الشروط كالاتي :

يشترط التبليغ عن العمالة المنزلية التي تحمل أقامة سارية الصلاحية فقط وليست منتهية. عدم وجود بلاغ هروب أو تغيب سار من قبل عن طريق ابشر أو مكاتب الجوازات السعودية يختص بتغيب العامل عن العمل. ألا يكون هناك تنازل مسجل في البوابة الإلكترونية للخدمات السعودية. يحق لكل تقديم بلاغ واحد فقط لكل عامل منزلي أو مكفول أو سائق خاص. يجب أن يكون العامل غير مستخرج له تأشيرة خروج نهائي من المملكة. لا يمكن استعلام عن إلغاء بلاغ هروب عن طريق منصة ابشر الإلكترونية ولاكن يتم إلغاء البلاغ عن طريق أدارة الوافدين فقط.

كما يوجد ملاحظة بسيطة وهي مراجعة مقر الجوازات السعودية بعد 3 شهور من تلقي الرسالة النصية علي هاتفك الجوال لتسليم جواز السفر للعامل المنزلي ورخصة أقامته.

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الهوية

يمكنك الآن عزيزي القارئ اتباع خطوات طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب عامل منزلي برقم الحدود أو رقم الجواز عبر موقع ابشر الإلكتروني التباع لوزارة الداخلية السعودية واليكم الخطوات :

تسجيل الدخول علي منصة ابشر الإلكترونية للخدمات السعودية.

كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية في الخانة المحدد لها.

يتم أدخال كلمة المرور في الحقل الفارغ والضغط علي زر تسجيل الدخول.

ثم نذهب إلي خدمات العمالة الإلكترونية.

ونختار منها خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب عامل منزلي أو تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية في السعودية.

ثم نقوم بإدخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع من الاسم ورقم الهوية ورقم جواز السفر أو الإقامة بالنسبة للعامل المنزلي أو السائق الخاص ومتابعة باقي الخطوات علي بوابة ابشر لخدمات الأفراد الإلكترونية المتكاملة.

استعلام عن عامل منزلي برقم الحدود

نضع لكم الآن رابط خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب عامل منزلي برقم الجواز أو رقم الهوية الوطنية من خلال موقع ابشر للخدمات السعودية الإلكترونية بالتعاون مع الموقع الرسمي وزارة الداخلية السعودية فكل ما يرجي منكم فعلة هو قراة شروط الخدمة جيدا وزيارة رابط الخدمة واتباع جميع الخطوات التي تم شرحها لكم في هذا المقال بالتفصيل وإدخال كافة المعلومات والبيانات الشخصية التي يطلبها الموقع بطريقة صحيحة حتي يتم تنفيذ الخدمة والانتهاء من تقديم الطلب.