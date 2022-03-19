نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات و شروط تسجيل الدخول في سمة الائتمانية و فوائد استخدام التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات و شروط تسجيل الدخول في سمة الائتمانية، تطبيق إلكتروني مجاني أطلقته شركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة، من أجل تسهيل إجراء الخدمات الخاصة بالمشتركين، ويمكن استخدامه على جميع الهواتف والأجهزة الذكية، وللاستفادة من مميزات التطبيق، كما أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة عن فتح باب الاستعلام للمقترضين عن طريق رقم السجل المدني، وذلك من أجل الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بهم على الموقع سمة، ويقلق بعض المشتركين في سمة من إمكانية اختراق حسابهم والاطلاع على بياناتهم الخاصة، لذلك يجب على كل مشترك أن يكون حريص عند استخدام الخدمة، ويكون ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات والنصائح الهامة لحماية معلوماته من الاختراق.



خطوات تسجيل الدخول في سمة الائتمانية

خصصت شركة سمة رابط للدخول إلى موقع التسجيل الرسمي من أجل حصول الشركات والأفراد على الخدمات المتاحة على الموقع، ويمكن تسجيل الدخول إلى موقع سمة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع شركة سمة الائتمانية. ثم النقر على أيقونة الدخول. الأعضاء التي تمتلك حساب على الموقع يمكنهم تسجيل الدخول بشكل عادي كالمعتاد. ثم أن الأعضاء الجدد يتم فتح حساب جديد لهم ثم يتبعه تسجيل دخول جديد. فتح الحساب يتبعه اختيار نوع التسجيل من خلال تحديد المستفيد من الخدمة سواء أفراد أو شركات أو أعضاء. ثم الانتقال بعدها إلى صفحة إدخال البيانات التي يجب استكمالها من أجل الدخول إلى الموقع. الذهاب إلى المربع المخصص برقم الهوية ونقوم بإضافته. وأخيرا قم بالنقر على الحقل التالي ومتابعة تعليمات الدخول.

شروط التسجيل في شركة سمة الائتمانية

يجب أن تتوافر بعض الشروط في المشترك الذي يريد تسجيل الدخول في سمة، حتى تتم عملية التسجيل بكل سهولة، لكن في حال عدم توافر تلك الشروط لن يستكمل التسجيل، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

أن يكون لدى المشترك حساب جاري في أحد البنوك داخل المملكة العربية السعودية. ثم أن يكون لديه بطاقة ائتمانية صالحة للاستخدام ولا تحتاج إلى التجديد. أن يتم تسجيل القيمة المالية للخدمات المختلفة، مع العلم أن التسجيل في سمة مجاني وأيضا تتوافر بعض الخدمات المجانية.

فوائد استخدام تطبيق سمة الائتمانية

تتعدد مميزات استخدام تطبيق سمة فهو يوفر للمشتركين الوقت والجهد، ويتيح لهم إمكانية الوصول إلى معلوماتهم الخاصة بكل سهولة، وغيرها من الفوائد التي نذكر منها ما يلي:

يتيح تطبيق سمة إمكانية الوصول للخدمات من خلال الضغط على الخيارات المتاحة على الشاشة. ثم يمكن للعميل الإطلاع على التقرير الائتماني الذي يقوم بتقديمه إلى شركة سمة.. يتيح التطبيق إمكانية تحميل نسخة من التقرير الائتماني على الهاتف. ثم يستطيع العميل تقديم شكوى عن طريق تطبيق سمة دون الحاجة إلى ذهابه للبنك.

الاستعلام بالسجل المدني في سمة

يهتم الكثير بالتعرف على كافة المعلومات الخاصة بهم لدى موقع سمة، ولذلك أعلنت الشركة عن فتح باب الاستعلام عبر رقم السجل المدني، وذلك من خلال إتباع ما يلي:

الدخول إلى موقع شركة سمة. ثم إضافة رقم السجل المدني في المربع المخصص له. النقر على خبير البحث. ثم سوف تظهر على الشاشة كافة البيانات المطلوبة.

الاستعلام عن سمة برسالة نصية

قامت شركة سمة بإطلاق خدمة الرسائل النصية ومشروع مركز الاتصال الموحد، وذلك لكي يتمكن المشتركين لدى شركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة من تقديم الشكاوى والمقرحات وكذلك التقارير الخاص بهم لدى الشركة، وجاء رقم الاستعلام عن سمة برسالة نصية كالتالي: 510001.

كيفية تقديم الشكاوى في سمة الائتمانية

أطلقت شركة سمة مشروع مركز الاتصال الموحد الذي يوفر خدمة الرسائل النصية، وذلك للتسهيل على العملاء المشتركين في سمة، حيث يمكنهم تقديم الشكاوى والتقارير الخاص بهم من خلال رسالة نصية على الرقم المخصص لرسائل الشركة وهو 510001.