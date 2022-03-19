نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تمديد تأشيرة الدخول والخروج للمكفول المحددة عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تمديد تأشيرة الدخول والخروج للمكفول حددت منصة أبشر خطوات تمديد تأشيرة الدخول والخروج للمكفول، في حالة عدم قبول سداد الرسوم عبر خدمة سداد، حيث انتشر البحث في الآونة الأخيرة عن خطوات تمديد التأشيرة، وتكون منصة أبشر هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعوديين وللمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات يربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا، يخدم التطبيق 21 مليون مشترك ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجاناً على مدار 24 ساعة، كما تقدم منصة أبشر كل ما يخص الجوازات من خدمات التأشيرات وتجديد الإقامة وإصدار الإقامة و تصاريح السفر للتابعين و تمديد تأشيرة زيارة، كما يمكن التعرف علي الجوزات توضح خطوات وشروط تجديد الإقامة 2021 ورسومها.

خطوات تمديد تأشيرة الدخول والخروج للمكفول

هناك مجموعة الخطوات الواجب اتباعها لتمديد تأشيرة الدخول والخروج للمكفول، ونكون كالتالي:

أن يقوم المتقدم بالدخول إلي بوابة أبشر للأفراد. من قائمة الخدمات الإلكترونية قم باختيار خدمات التأشيرات. قم بالنقر على أيقونة تمديد الزيارات الشخصية. علي المتقدم النقر على تمديد تأشيرات العودة إلى المملكة. قم بإدخال البيانات المطلوبة من رقم إقامة ورقم التأشيرة سواء للخروج والعودة. ثم تسجيل طلب التمديد.

الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل تمديد تأشيرة خروج وعودة

إن طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة قبل انتهائها بالخطوات تتطلب وجود بعض المستندات والأوراق وهي:

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء. تقديم طلب الشخصية. جواز السفر غير منتهية مدته قبل 6 أشهر. صورة خاصة بالإقامة. بطاقة الهوية الخاصة بالكفيل. خطاب بتمديد تأشيرة خروج وعودة مع كتابة اسم المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها الشخص واسم الكفيل. اعتماد الخطاب من الغرفة التجارية والخارجية.

شروط إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

هناك عدة شروط حتى يتم إلغاء تأشيرة الذهاب والعودة للملكة العربية السعودية يجب أن يتوافر عدة شروط، وهما:

يجب أن تقوم بذلك قبل الميعاد المذكور في التأشيرة، أو في خلال ستون يومًا من تاريخ صدورها. ثم يشترط أن يكون الشخص الذي يرغب بإلغاء تأشيرته متواجد في المملكة السعودية عند الشروع في إلغائه. يشترط أن تكون الإقامة سارية وجواز السفر. ثم في حالة قيام المقيم بإلغاء تأشيرته بعد المدة المحددة لإلغائها، يقوم بدفع الغرامة المالية عليه. يجب ألا يكون المقيم لديه أي مخالفة سابقة خاصة بالتأشيرات عند مصالح الجوازات.

طباعة التأشيرة بالرسائل النصية في السعودية

يمكنك طباعة تأشيرة الخروج والدخول إلى المملكة العربية السعودية بواسطة الرسائل النصية، وسوف نوضح لكم خطوات طباعة تأشيرة الخروج والدخول إلى المملكة العربية السعودية من خلال خدمة الرسائل النصية، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مقيم. ثم سوف تنتقل إلى صفحة الاستعلامات عن صلاحية تأشيرة الخروج والدخول، وأيقونة خاصة بطباعة التأشيرة. قم باختيار كلمة “طباعة التأشيرة”، وقم بتحديد الطريقة التي ترغب في طباعتها بها، وهي خدمة الرسائل النصية القصيرة. ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة، وعند الانتهاء من إدخال كافة بيانات الحقول، ثم قم بمراجعة هذه البيانات والتأكد من صحتها. ثم قم بالنقر على أيقونة طباعة.

مـا هي تأشيرة خروج وعودة بالمملكة

مدة الإقامة أو المدة المحددة للتأشيرة هي الفترة الزمنية المسموح بها للشخص، للاستفادة من الخروج والعودة إلى أراضي المملكة بموجب حمل الإقامة، وعليك أن تعرف أن مدة التأشيرة تختلف حسب الغرض منها، أي التأشيرة الخاصة بهدف العمل تختلف عن الأخرى الخاصة بأداء مناسك الحج والعمرة، تختلف عن تأشيرة الزيارة، لذلك يجب مواكبة التحديثات والالتزام بالفترة المحددة في التأشيرة، لتجنب العقاب والغرامات من السلطات السعودية حيث تسمح المملكة بمدة 6 أشهر للتأشيرة، وقد تزيد في بعض الحالات الخاصة عند الطلب.