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عمر شويل - جدة معايير الاستفادة من دعم جود الإسكان 1443و طريقة التقديم تعتبر منصة جود واحدة من أبرز المنصات الإلكترونية التي تحقق العدل في توفير الدعم المادي للأسر الأشد حاجة، حيث أن بإطلاق منصة جود يسمح من خلالها بأن يقوم رب الأسرة بدفع الإيجار الشهري عن طريق التسجيل في المنصة، كما أنه تهدف منصة جود إلي تهدف إلى دعم الفئات التي لا تتمكن من دفع الإيجار الشهري أو تملك مسكن وذلك من خلال عدد من المعايير حيث يتم التبرع عبر منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية، وصار باليسير التسجيل الإلكتروني الذي تهدف له رؤية المملكة 2030 وتنفيذ النظام الرقمي والتعامل عن طريق الأنترنت.

معايير الاستفادة من دعم جود الإسكان 1443

ويعتبر معيار ضعف القدرة المالية هو المؤشر الذي بناء عليه يتم تحديد مدى استفادة الأسر من عدمه من خدمات المنصة، ويكون هذا المعيار عبارة عن مجموعة من المتغيرات التي تصف حالة رب الأسرة الذي تم عرض حالته بالمنصة والتي بمجموعها تعطي تقرير دقيق عن مدى القدرة المالية لهذا الشخص، ويتضمن كل بعد من الأبعاد الخمسة على مجموعة من المتغيرات، ولكل متغير وزن نسبي، يحصل الشخص المعروض بالمنصة على درجة في كل متغير، وبناءً عليها يتم حساب درجة القدرة المالية له ويعتبر الشخص ضعيف قدرة مالية إذا حقق درجة قدرة مالية على المعيار تساوي 60٪ أو أقل من ذلك، وتكون المعايير كما يلي:

البعد الاقتصادي. ثم البعد الديموغرافي. البعد السكني. ثم البعد الاجتماعي. البعد الصحي.

طريقة التقديم في منصة جود الإسكان

يتم التأكد من استحقاق المستفيد للدعم في منصة جود الإسكان من خلال الربط مع قواعد البيانات التي توفر معلومات عن المستفيد وحالته الاجتماعية ومدى استحقاقه للدعم السكني، وتكون من خلال خطوات وهي:

أن يقوم المستخدم بالدخول إلى منصة جود. قم بكتابة البيانات المطلوبة كلمة المرور والبريد الإلكتروني وكود التحقق في حال كان المستخدم له حساب مسبق علي النصة. قم بالنقر علي زر حسابي ثم اختيار تسجيل مساهم. علي المستخدم أن يقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة كالاسم كاملا ورقم الهوية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. ادخل كلمة المرور ثم كود التحقق وتأكد منه. أنقر على أيقونة طلب تسجيل. سوف يرسل للمستخدم رسالة بها كود التحقق علي الهاتف المحمول. وأخيرا قم بكتابة رقم المرور وفعل الحساب.

ما هو الضعف الاقتصادي

يكون الضعف الاقتصادي هو الشخص الذي لا يسمح مستوى دخله من تلبية الحد الأدنى المقبول من الحاجات الأساسية بما في ذلك الغذاء، الصحة، التعليم، السكن، الملبس والمواصلات.

كيفية الاستفادة من منصة جود

بعد التعرف على طريقة وشروط التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار، هناك تساؤل قد يثيره البعض وهو كيف يستفيد المواطن من المنصة؟ كما أسلفنا منصة جود إحدى مبادرات الدعم السكني، وتهدف إلى توفير السكن المناسب للأسر الأكثر احتياجًا في المملكة وفق شروط وضوابط محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتعمل جود بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الخيرية المتوفرة في كافة أنحاء المملكة، وللاستفادة من خدمات جود يجب أن يكون المستحق ضمن قوائم المسجلين على المنصة، إضافة إلى ضرورة أن يكون مسجلًا لدى إحدى الجمعيات الأهلية الشريكة لمنصة جود الإسكان، وللتأكد من استحقاق دعم منصة جود يمكن الاستعلام وفق الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع منصة جود الإسكان. ثم إدخال رقم الهوية الوطنية. إدخال رقم الجوال الخاص بك. ثم الضغط على “تحقق من استحقاقك”.

شروط التقديم على الأراضي المجانية

شروط التسجيل في برنامج سكني الأراضي المجانية من أهم المعلومات للكثير، وفي حال أن توافق معها المواطن السعودي الراغب بالحصول على قطعة أرض بالمجال، فيمكن له الحصول عليها بكل سهولة، وطرحت البرنامج مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين، وهي:

في حال أن كانت تحصل على أي دعم سكني آخر من القطاع الخاص، أو حتى القطاع الحكومي في المملكة العربية السّعودية، فلا تستحق الأسرة أي دعم سكني، وذلك في استيفاء مقدم الطلب شرط الأسرة . ثم يجب أن يكون المتقدم غير ممتلك للمسكن المناسب. أن يكون مقدم الطلب عمره 25 عام. يجب أن يكون سعودي الجنسية وليس من أي جنسية أخرى.

والجدير بالذكر أن منصة جود الإسكان تعد أهم المنصات السعودية التي تتعاون مع وزارة الإسكان وبعض الجمعيات الخيرية والأهلية لتقديم دعم فيما يتعلق بالإسكان للمواطنين محدودي الدخل، كما تساعد جود الإسكان في تقديم مساعدات تنموية وخيرية لمستحقيها تحت شروط معينة، كما أوضح طريقة التسجيل في منصة جود 1442 وشروطه.