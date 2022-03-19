خطوات توقيع العقود الإلكترونية من بنك التنمية الاجتماعية 2022

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عمر شويل - جدة خطوات توقيع العقود الإلكترونية من بنك التنمية الاجتماعية يقدم بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط الجديدة التي تساهم في تقديم الخدمات إلى اللاف من المواطنين السعودين أصحاب الدخل المنخفض بهدف تلبية التزامتهم واحتياجاتهم الأساسية لكل من الأفراد والأسر، وقد حدد بنك التنمية الاجتماعية نحو 6 خطوات لتوقيع عقود التمويل الإلكترونية عبر خدمة قبول في منصة أبشر دعما للتحول الرقمي، وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنَّه أطلق العقد الإلكتروني لكافة عقود البنك، وهو عقد يكتسب قانونيته بوجود التوقيع الإلكتروني بين الطرفين من خلال تفعيل خدمة «قبول» في منصة أبشر، مشيرًا إلى أنه أول جهة حكومية إلكترونية توثق عقودها إلكترونيًا.

خطوات توقيع العقود الإلكترونية من بنك التنمية الاجتماعية

أوضح بنك التنمية الاجتماعية عدد من الخطوات الواجب اتباعها لتمكن من توقيع العقود بشكل إلكتروني، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:

أن يقوم العميل بالدخول على أبشر أفراد. اضغط علي أيقونة خدماتي. قم بالنقر علي خدمات أخرى. علي العميل الضغط على إدارة طلبات القبول. الموافقة على الطلب أو رفضه . ثم أنقر علي زر التأكيد.

شروط الحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية

أن يكون عمر الكفيل لا يتجاوز 55 و عمر المقترض 70 سنه . ثم إلا يتجاوز الدخل الشهري للعميل عن 12,500 ريال. يتم إدخال البيانات الخاصة بكافة أبناء الأسرة0 ثم وفي حالة تجاوز عمر الذكور 24 عام أو حصل علي وظيفة حكومية أو تجوز لا يتم حسابة من أفرد الأسرة (تمويل الأسرة). يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلًا فأكثر دون اعتبار للعمر (تمويل الأسرة). ثم أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثني من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته الوحيدة وذلك عند طلب التمويل ( تمويل الزواج). أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو أن تكون لديها جنسية أحدي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أما إذا كانت الزوجة تحمل جنسية آخري غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة الجهة المختصة على هذا الزواج ( تمويل الزواج) . ثم يقوم العميل بتقديم عقد النكاح الرسمي والمصدق عليه من المحكمة المختصة. بشرط أن يكون هذا العقد لم يمضي علي تاريخ إصداره أكثر من سنتين (تمويل الزواج ). يشترط علي المتقدم للحصول علي التمويل ألا يقل مدة ملكيته للعقار سنه. وان كانت انتقال مليكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولي لابد من مدة لا تقل عن سنتين (تمويل الترميم). أن تكون مساحة الأرض المراد ترميمها لا تزيد عن 1000متر (تمويل الترميم). أن يكون مر علي بناء العقار فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات (تمويل الترميم). لا يجوز صرف التمويل لنفس العقار من البنك إلا بعد مرور فترة 8 سنوات ولا يقل عن ذلك (تمويل الترميم).

متى يفتح التقديم على قرض العمل الحر

بالنسبة للعملاء الراغبين بالحصول على قرض التمويل الحر فإن التسجيل متاح حالياً من خلال بوابة النفاذ الوطني أو من خلال إنشاء حساب جديد بتمويل نقدي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي حسب الوضع المالي لملاءة العميل أو بتمويل عيني 150 ألف ريال كحد أقصى، والفئة المستهدفة حالياً هي فئة الموظفين براتب 14 ألف ريال سعودي بالنسبة للموظفين، وأقل بالنسبة للخدمات التخصصية والنقل التشاركي والعاطلين عن العمل بدون راتب وغير المستفيدين عبر قنوات التمويل التقليدية.

منتجات التمويل الاجتماعي التي يشملها رفع الحد الأدنى

عرض بنك التنمية الاجتماعية أن العملاء الذين يتضمنهم حكم هذه اللائحة، هم الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 12.500 ريال سعودي، وتكون المنتجات التي أجري عليها التحديثات شملت منتجات تمويل الاجتماعي الأتية :

تمويل الزواج وهو يكون لمساعدة المقبلين على الزواج في ما عليهم من أعباء مالية. ثم تمويل الأسرة ويكون مخصص لعائل الأسرة وذلك بهدف تلبية احتياجات الأسرة الضرورية للمعيشة . تمويل الترميم وذلك يكون بهدف إعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة و الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.

رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد

يعمل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، على تقديم خدمة التواصل من خلال رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني، حيث تم توفير رقم من أجل التواصل مع البنك للاستعلام، عن الخدمات التي يقدمها البنك، وكما يمكن من خلاله تقديم شكوى خاصة بالبنك، وحل مشكلة يواجهها المستخدم، وجاء رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد هو 920008002، ومن الجدير بالذكر بأن الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

والجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية قد أوضح أنه من الممكن أن يقوم العميل بجمع كل من منتج تمويل الزواج ومنتج تمويل الترميم كلٌ على حدة مع منتج نفاذ، كما أوضح بنك التنمية الاجتماعية يرفع الحد الأعلى لراتب المستفيد ووضع شروط جديدة.