خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية عبر تطبيق فرجت

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عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين، حددت خدمة فرجت خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر أفراد، كما حصلت وزارة الداخلية على جائزة التميُّز الحكومي العربي بعدما تصدّرت خدمة فرجت فئة الخدمات التطويرية الحكومية على مستوى الوطن العربي، وتنظم جامعة الدول العربية هذه الجائزة للإسهام في تطوير العمل الحكومي في البلدان العربية وتأسيس منصة متطورة لتبادل الأفكار والخبرات والاحتفاء بالتجارب والنماذج العربية المميزة في مجال العمل الحكومي، وقال المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون إن جميع المسدد عنهم من المواطنين والمقيمين محكومين في قضايا مالية غير جنائية، كما يمكن التعرف علي خطوات التبرع و التسجيل كمستفيد في تيسرت وما هي شروط الاستفادة.

خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية

وأوضحت خدمة فرجت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة أن الاستعلام عن فواتير المحكومين يجب اتباع الخطوات الأتية:

أن يقوم المستعلم بالدخول على حسابه الشخصي في أبشر. قم بالنقر على خدمات من قائمة خدماتي. علي أن يقوم المستعلم اختيار المديرية العامة للسجون. قم باختيار مساعدة الموقوفين. علي المستعلم اختيار المنطقة وتخصيص معايير البحث وفق الفئة المرغوب في مساعدتها. عند إتمام السداد للمبلغ أو جزء منه عبر خدمة سداد بنكية، وفور اكتمال المبلغ الإجمالي إلى جهة معينة سيتم الإفراج عن المحكوم.

خدمة فرجت على منصة أبشر

أطلقت منصة أبشر بالتعاون مع المديرية العامة للسجون ووزارة العدل تحديثا جديدًا لخدمة فرجت المطورة بشكل جديد كليا، وسيتمكن المستخدمون في هذا التحديث من إظهار الحالات الإنسانية الأكثر احتياجًا للسداد، وتوفر خدمة فرجت لفاعلي الخير وسيلة إلكترونية مباشرة للاطلاع على قضايا السجناء المعسرين وتسديد مديونياتهم ليخرجوا من السجن فور سدادها، إضافة إلى كون هذه الخدمة ستصبح نافذة أملٍ لكثير من السجناء المعسرين والمحكوم عليهم في قضايا مالية حقوقية اضطرتهم ظروف إعسارهم للمكوث في السجن لفتراتٍ طويلة لحين الوفاء بهذه المطالبات المالية وأدائها لأصحابها.

طريقة التسجيل في تطبيق فرجت

يمكنكم التسجيل في خدمة فرجت عبر منصة أبشر من خلال اتباع الآتي:

أن يقوم المستعلم بالدخول إلي بوابة أبشر الإلكترونية. اضغط على “خدمة الأفراد. اختر “خدمة فرجت”. اختر الفئة المراد التبرع لها. أكد دفع المبلغ المالي. الخدمة متاحة للجميع من السعوديين وغير السعوديين بدون شروط.

شروط التسجيل في منصة فرجت

وضحت وزارة الداخلية السعودية عدة شروط لازمة للتسجيل في خدمة “فرجت”، لتوضيح كيف تتم عملية الدفع، ومعرفة من هي الفئة المستفادة، وذلك لتحقيق العدل والمساواة بالأحقية، كما أوضحت الهدف من ذلك وهو إتمام العملية بسلاسة، والشروط هي:

يشترط أن يكون المسجل في منصة فرجت من الغارمين السجناء غير القادرين على دفع الأموال أو الفواتير. ثم يجب أن يكون متعثر في سداد ديون سواء لشركات أو مؤسسات أو أشخاص. وبالنسبة لمن يرغب في تسديد ديون فليس هناك شروط. سوى الدخول على المنصة وتسجيل الدخول بالبيانات الخاصة بك وقم بتأكيد الدفع.

ما هو حساب المستفيد في إحسان

إن حساب المستفيد لدى منصة إحسان هو عبارة عن الحساب الذي يساعد الفرد المحتاج للحصول على التبرع والمساعدة من الوصف لحاجته ومشكلته، ومن ثم يتم في هذا الحساب عرض تلك المشكلة إلى الفريق المختص ويتم النظر في الحالة بشكل دقيق وبالتالي يتم تقديم المساعدة له وحل مشكلته بالشكل المطلوبة، وذلك بالتوافق مع الشروط والسياسات التي تسير عليها المنصة، ويجدر القول بأن هذه الجهات تنظر إلى المشكلة من كافة النواحي ومن بينها ناحية الصحة ومدى مصداقية المتقدم للحصول على المساعدات وحلول المشكلات التي يقعون فيها المواطنين.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية بالمملكة تتيح للأشخاص القادرين ماديًا إمكانية الاشتراك في خدمة فرجت والاستعلام عن غير القادرين والمتعثرين ماديًا والسداد عنهم، وقد أسست المديرية العامة للسجون في وزارة الداخلية السعودية تلك الخدمة ليتمكن القادرين من المقيمين والمواطنين من مساندة المسجونين من الغارمين، بدفع جزء من الدين أو الدين كله.