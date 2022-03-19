250,000 ريال تمويل فوري بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقساط مريحة 60 شهر

للسعودي والمقيم يمكن الآن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 250,000 ريال سعودي بموافقة فورية وسريعة كذلك بشروط ميسرة لكافة العملاء في السعودية ويمتاز التمويل الآن لدى شركة كوارا للتمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بدون تحويل الراتب الشهري بعد توفير الشروط اللازمة حيث يبدأ مبلغ التمويل من 15 ألف ريال حتى 100 ألف ريال بدون ضامن أو كفيل ولكن عند طلب العميل المتقدم سواء كان سعودي أو مقيم أكثر من ذلك يجب توفير موافقة الكفيل الغارم طبقًا لتعليمات البنك المركزي السعودي والتمويل متاح بدون جهة عمل كما يتم التقديم للحصول على طلب تمويل بموافقة فورية بدون كفيل غارم سعودي أو بدون تحويل الراتب الشهري بأقساط مريحة لمدة تصل إلى 60 شهر بهامش ربح تنافسي لدى شركة كوارا للتمويل بالمملكة.

شروط التقديم على التمويل النقدي لدى شركة كوارا للتمويل بالمملكة

التمويل النقدي لدى شركة كوارا للتمويل بالمملكة متاح لجميع العاملين في القطاعات المختلفة سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع العسكري أو متقاعدين في المملكة ولكن يتم الموافقة الفورية على طلب التمويل بالشركة إلا بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل في السعودية كما يلي بالتفصيل:

يشترط التمويل أن يكون العميل المتقدم يمتلك دخل شهري ثابت لا يقل عن 4000 ريال سعودي بموافقة شركة كوارا للتمويل بالمملكة.

كذلك إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع العسكري يطلب منه دخل شهري يبدأ من 8000 ريال سعودي.

يحتاج التمويل توفير فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك على حسب الفئة المتقدمة كذلك يختلف إذا كان سعودي الجنسية أو مقيم عند طلب التمويل عبر شركة كوارا.

إيضا لا يطلب من المتقاعدين توفير فترة عمل في السعودية قبل القيام بالتقديم على قرض شركة كوارا للتمويل.

العمر المناسب للتقديم من سن 21 عام حتى 70 عام تحت ضوابط وشروط محددة لدى شركة كوارا للتمويل بالمملكة.

الحد الأدنى للتمويل 15 ألف ريال سعودي ولكن حتى 100 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل ولكن إذا أحتاج العميل أكثر لابد من توفير كفيل حتى مبلغ 250 ألف ريال سعودي.

أهم مزايا التمويل النقدي لدى شركة كوارا للتمويل بالمملكة