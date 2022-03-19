أنواع بطاقات التميز من الراجحي وطريقة الحصول عليها وأهم المستندات المطلوبة لها. يعتبر مصرف الراجحي من أكبر وأهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية. كما تمتد فروع بنك الراجحي لتصل خارج حدود المملكة للعديد من البلدان الأخرى. كما يضم مصرف الراجحي الكثير من العملاء الذي يعمل من أجل كسب ثقتهم ورضاءهم دائماً. لذلك فيقدم الراجحي الكثير من الخدمات والمساعدات للمواطنين لكي يتمكنوا من توفير احتياجاتهم المختلفة. كما يقدم العديد من البطاقات الائتمانية والتسويقية المختلفة بأشكالها الكثيرة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول على بطاقات التميز من المصرف وكذلك أهم المستندات المطلوبة لها. كما يمكنك التعرف أيضاً على عضوية التميز بنك الراجحي ومميزات العضوية وشروطها ورسوم السحب خارج المملكة.

أنواع بطاقات التميز من الراجحي

يوفر مصرف الراجحي العديد من الخدمات المميزة والمتطورة التي يقدمها لعملائه بشكل مستمر. كما يعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها الراجحي لعملائه هي البطاقات المصرفية والتسويقية المختلفة. وتتعدد أنواع هذه البطاقات للتناسب مع مختلف احتياجات العملاء كما يوجد مجموعة من البطاقات يتم تقديمها للعملاء المتميزين. ويمكننا عرض هذه البطاقات كما يلي:

بطاقة التميز بلاتينيوم: وتعتبر هذه البطاقة من أهم البطاقات للتميز التي يوفرها الراجحي. كما إنها توفر للعميل الحصول على حد ائتماني مرتفع كما إنها تمكنه من الاشتراك في برنامج المكافأت. وكذلك تمكنه من طلب بطاقات إضافية لأفراد أسراته بحد يصل إلى خمس بطاقات. وغيرها العديد من المزايا. بطاقة التميز إنفينت: وتعتبر هذه البطاقة من أهم أنواع البطاقات وذلك لكونها تقدم لهم العديد من المزايا. كما إن هذه البطاقة تمكن العميل من الاشتراك في العديد من الخدمات. بطاقة التميز سيجنتشر: وهي من أهم بطاقات التميز كما إنها تساعد العميل في الاشتراك في برنامج المكافأت. وكذلك فهي تمكن العميل من السحب من أحد ماكينات الصراف الآلي التابعة لمصرف الراجحي. كما إنها تقدم العديد من المزايا الأخرى. كما أن جميع بطاقات التميز التي يقدمها مصرف الراجحي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

طريقة الحصول على البطاقات

يتمكن العميل المميز من الحصول على بطاقات التميز من خلال أكثر من طريقة. ويمكننا عرض هذه الطرق كما يلي:

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقات التميز من الراجحي

هناك مجموعة من الأوراق التي يجب أن يتم توافرها لكي يتمكن العميل من الحصول على بطاقات التميز ويمكننا عرض أهم هذه الأوراق كما يلي كما يلي: