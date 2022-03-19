نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد 1443 لشهر مارس 2022 مدني وعسكري رابط الاستعلام عن راتب التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد 1443 لشهر مارس 2022، راتب شهر شعبان 1443 مدني وعسكري، من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك لاقتراب موعد نزول رواتب التقاعد مدني وعسكري لهذا الشهر مارس 2022، وتعد مواعيد الرواتب بشكل عام وموعد راتب التقاعد بشكل خاص من أكثر المواضيع التي يجري عليها بحث مكثف من قبل المستفيدين، ويقدم راتب التقاعد للمتقاعدين سواء كان تقاعد مدني أو عسكري وفق شروط وضوابط سوف نتعرض لها لاحقاً.

يتم الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين إلكترونياً من خلال رابط المؤسسة العامة للتقاعد، بعد إدخال كافة البيانات المتعلقة بالمستعلم وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، كما أن راتب التقاعد يعطى لمن وصل إلى سن ال60 وهو على رأس العمل بالنسبة للوظيفة المدنية، أما الوظيفة العسكرية فيتم تحديد السن وفق كل مؤسسة من المؤسسات العسكرية، وهناك شروط استحقاق سوف نوضحها لكم في هذا المقال.

موعد صرف راتب التقاعد 1443

ازداد البحث بشكل كبير من قبل المستفيدين لمعاش التقاعد عن موعد نزول الراتب وكم باقي على راتب التقاعد، تم توحيد موعد الصرف في كل شهر ميلادي ليكون في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، مالم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، فيتم تقديم موعد الصرف يوم إذا كان الصرف يوم الخميس، أو تأخيره يوم إذا صادف يوم الصرف يوم السبت، لذلك من المقرر أن يتم صرف راتب التقاعد المدني والعسكري لهذا الشهر يوم الخميس بتاريخ 21\08\1443 الموافق 24\03\2022.

عداد نزول رواتب المتقاعدين 1443

شروط استحقاق راتب التقاعد

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

بلوغ المستحق للمعاش سن 60 عام.

ألا يكون موظفاً في أي عمل خاضع للنظام.

أن تصل مدة اشتراكه في النظام المدة التي تسمح له بأخذ راتب التقاعد وهي 120 شهر.

رابط الاستعلام عن راتب التقاعد

يتم الاستعلام عن راتب التقاعد بشكل إلكتروني عن طريق الدخول على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. واتباع باقي التعليمات والنقر على الخدمات الإلكترونية. ثم الضغط على “راتب التقاعد” وفي النهاية النقر على استعلام.