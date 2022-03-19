نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف حرس الحدود نساء عبر موقع jobs.sa شروط وطائف المديرية العامة لحرس الحدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل متابعتنا الدقيقة لكل ما يهتم المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وجد عمليات بحث مكثفة على رابط تقديم وظائف حرس الحدود نساء 1443، الذي تم الإعلان عنها من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذالك من حملة شهادة البكالوريوس الذي يكون لهم الأولوية في القبول، تعمل المملكة على انتقاء أفضل العناصر لشغل الوظائف العسكرية، وكانت قد أعلنت عن فتح رابط تقديم وظائف الحرس الوطني للرجال وهو ما سنقدم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، تفاصيل التسجيل الإلكتروني للوظائف وكذالك الشروط العامة للتسجيل فكونوا معنا.

رابط تقديم وظائف حرس الحدود نساء 1443

أولاً الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jobs.sa. ثانياً تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ثم أضغط تسجيل دخول. أنقر على الوظائف المتاحة وحدد وظائف حرس الحدود للنساء. سجل الاستمارة الإلكترونية للتقديم ويجب أن تكون البيانات المسجلة دقيقة. وأخيراً راجع البيانات المسجلة وأضغط إرسال الطلب وقم بطابعة الطلب وأحتفظ بها للمراجعة.

وظائف حرس الحدود للنساء 2022

⚪️ يبدأ التقديم السبت القادم 1443/8/16هـ: تعلن #المديرية_العامة_لحرس_الحدود عن فتح باب الإلتحاق بالوظائف العسكرية للعنصر النسائي حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، يستمر التقديم حتى الخميس 1443/8/21هـ (10 صباحاً). التفاصيل: https://t.co/DUAhNn95no#وظائف_عسكرية #وظائف_نسائية pic.twitter.com/7FuGZzEDae — وظيفة.كوم (@WadhefaDotCom) ⚪️ يبدأ التقديم السبت القادم 1443/8/16هـ:



تعلن #المديرية_العامة_لحرس_الحدود عن فتح باب الإلتحاق بالوظائف العسكرية للعنصر النسائي حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، يستمر التقديم حتى الخميس 1443/8/21هـ (10 صباحاً).



التفاصيل: https://t.co/DUAhNn95no#وظائف_عسكرية #وظائف_نسائية pic.twitter.com/7FuGZzEDae — وظيفة.كوم (@WadhefaDotCom) March 17, 2022

كما جاء في إعلان التوظيف فأن الوظائف المتاحة على رتبة جندي للعنصر النسائي، تم فتح رابط القبول والتسجيل عليها، بداية من صباح اليوم السبت الموافق 2022/03/19 وتحديداً في تمام العاشرة صباحاً، ويستمر تلقي طلبات التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 2022/03/24 القادم في أوقات العمل الرسمية.

الشروط العامة للتسجيل والقبول بوظائف حرس الحدود

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية والمنشأ ويستثنى من نشأة مع والديها خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. أن تكون المتقدمة تتمتع بصفة حسن السير والسلوك ولا يكون قد حكم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة. الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتسجيل وهو بحد أدنى الثانوية العامة أو ما يعادلها. في حالة أن المتقدمة متزوجة يشترط أن يكون الزوج سعودي الجنسية والمنشأ. الشهادات العلمية من خارج المملكة يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية. اجتياز كافة أختبارات الوظيفة والمقابلات الشخصية المقررة لشغل الوظيفة. التمتع بصحة عامة جيدة تجعل المتقدمة تؤدي مهام الوظيفة بنجاح.

رابط التسجيل في وظائف حرس الحدود للنساء

كما هو متبع في جميع الوظائف العسكرية السعودية فأن التقديم يتم إلكتروني عبر أبشر توظيف، وهو الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل على الوظائف الحكومية، والرابط مفعل الآن أمام النساء الراغبات في التسجيل لشغل الوظيفة وفق الشروط والمواعيد السابق ذكرها، ونحن من خلال موقعكم المتميز على الدوام ثقفني يسعدنا الرد على أي أستفسار لمتابعينا داخل المملكة.