شروط الدعم السكنى للنساء المطلقات والأرامل وغير المتزوجات 1443 وطريقة التسجيل

أزداد البحث كثيرًا وبشكل ملحوظ عن شروط دعم سكنى للنساء المطلقات والأرامل وغير المتزوجات 1443 حيث يعد الدعم السكني من أكثر الموضوعات التي تسغل بال العديد من المواطنين السعوديين، حيث يقدم هذا الدعم من قبل وزارة الإسكان السعودية ويوفر لهم وحدات سكنية للأسر محدودة الدخل و المحتاجة التي لا يتوفر لديهم مسكن للعيش به، ويقدم الدعم للأسر و المواطنين أكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من المطلقات و الأرامل و الغير متزوجات الذين يعانون من قلة الدخل ولا يجدون وحدات سكنية للمسكن، حيث أطلقت مبادرة الدعم السكني عام 2017 و قدمت أكثر من 270 وحدة سكنية، وهناك بعض الشروط التي حددتها الوزارة لقبول طلب الحصول على الدعم السكني وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

شروط دعم سكني للمطلقات و الأرامل

تسعى المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم لمستحقيه الأكثر احتجاجاً لذلك وضعت وزارة الإسكان عدة من الشروط والضوابط التي لابد من توافرها في المتقدم لكي يتم قبول طلب الدعم السكني، وشروط دعم سكني للمطلقات و الأرامل هي:

يشترط أن تكون المتقدمة سعودي الجنسية.

لابد أن تكون المتقدمة مقيمة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون لدي المتقدمة دخل شهري ثابت خاص بها.

يشترط عدم امتلاك المتقدمة وحدة سكنية للعيش وغير مسجل باسمها مسكن خلال آخر 5 سنوات.

لابد من عدم امتلاك المتقدمة أصول أو أملاك.

عدم حصول المتقدمة على دعم سكني مسبقاً.

يشترط للمرأة المطلقة أن يكون جميع أبناءها من أصول سعودية.

أن يكون قد مر عامين على طلاق المرأة المطلقة.

خطوات التقديم في دعم سكني للنساء من وزارة الإسكان 1443

يمكنك التسجيل فى دعم سكني للنساء المقدم من قبل وزارة الإسكان السعودية إلكتروني من خلال بوابة سكني الرسمية، خطوات التسجيل هي: