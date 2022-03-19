نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” 20 وظيفة” عبر وزارة الدفاع في هيئة إدارة القوات الجوية لحملة الثانوية عبر رابط jobs.mod.gov.sa التسجيل والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة الدفاع السعودية رسميا خلال الساعات الأخيرة متمثلة في هيئة القوات الجوية الملكية في المملكة العربية السعودية عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة لبعض الفئات من حملة الثانوية العامة أو اعلى من ذلك، حيث تعتبر هيئة القوات الجوية الملكية واحدة من أهم المؤسسات والقطاعات التابعة لوزارة الدفاع والتي تقدم مهام متعددة في المملكة العربية السعودية، وقد تم نشر التفاصيل الخاصة بالتسجيل في الوظائف الشاغرة من خلال الرابط الخاص بالتسجيل والموعد، وإليكم من خلال هذا المقال ابرز ما أعلنته وزارة الدفاع بشأن الوظائف الشاغرة التابعة لهيئة القوات الجوية الملكية السعودية.

وزارة الدفاع تعلن 20 وظيفة في هيئة إدارة القوات الجوية لحملة الثانوية

وقد نوهت وزارة الدفاع السعودية عن توافر 20 وظيفة شاغرة في هيئة إدارة القوات الجوية الملكية في المملكة العربية السعودية، والتي تم تحديد بعض الشروط الخاصة بها لكي يتم القبول، حيث جاءت الوظائف تستهدف المتقدمين من حملة الثانوية العامة أو اعلى من ذلك، مع توافر الضوابط الخاصة بالتخصص المطلوب في المسمى الوظيفي، وقد قامت بتفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل في الوظيفة الكترونيا.

مناطق توظيف هيئة إدارة القوات الجوية السعودية

وقد جاءت المناطق التي تم تحديدها للوظائف الخاصة ببرنامج التعاقد المباشر التشغيل الذاتي المقدم من قبل هيئة ادارة القوات الجوية الملكية السعودية على النحو التالي.

الرياض

منطقة الطائف

خميس مشيط

بالإضافة الى الدمام

رابط تسجيل وظائف هيئة إدارة القوات الجوية الملكية السعودية

ومن المقرر أن يتم التسجيل في الوظائف الشاغرة المطروحة من قبل وزارة الدفاع السعودية متمثلة في هيئة ادارة القوات الجوية الملكية، بداية من يوم الاحد الموافق السابع عشر من شهر شعبان، على ان يتم فتح التسجيل لمدة يوم واحد فقط ينتهي في اليوم التالي، حيث يتم التسجيل الكترونيا بسهولة من خلال منصة التوظيف التابعة لوزارة الدفاع السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية.