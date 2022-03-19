“بدون مراجعة الفروع” كيفية ولينك تسجيل المتزوجة بالضمان المطور الجديد 1443 خطوة بخطوة وأهم الشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة يطرح عددٍ كبير من المواطنين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية تساؤل هام عن كيفية تسجيل المتزوجة بالضمان المطور الجديد، وذلك بالتزامن مع اطلاق التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية لبعض الفئات المستحقة للدعم في جميع انحاء المملكة العربية السعودية من بينها فئة النساء المتزوجة بعد توافر مجموعة من الضوابط والشروط، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح رابط وكيفية تسجيل المتزوجة بالضمان المطور الجديد بالإضافة الى التعرف على اهم الشروط والضوابط المطروحة.
تسجيل المتزوجة في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443
قامت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية السعودية بطرح بعض التعديلات الجديدة على نظام الضمان الاجتماعي في السعودية ليتم من خلاله تقديم مجموعة من التعديلات على الدعم لضمان تقديم الدعم للفئات المستحقة، حيث تم اطلاق التسجيل في المنصة للحصول على الدعم بشكل الكتروني من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ليتم التسجيل الكترونيا من خلال الموقع الذي تم تفعيله لجميع الفئات المستحقة للدعم.
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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA)
خبر |— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo
كيفية تسجيل المتزوجة بالضمان المطور الجديد
يمكن لجميع المتزوجات في المملكة العربية السعودية من مستحقي الدعم التسجيل للحصول على دعم معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال الرابط المفعل من قبل الوزارة عن طريق اتباع الخطوات التالية.
- الدخول الى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابع لوزارة الموارد البشرية.
- يتم اختيار برنامج الضمان الاجتماعي المطور ومن ثم اختيار التسجيل.
- ارفاق رقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- الضغط على ايقونة ارسال الطلب ليتم تسجيله مباشرة.
شروط وضوابط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور المتزوجة
ومن اهم شروط حصول المتزوجة في المملكة العربية السعودية على دعم الضمان الاجتماعي المطور ما يلي.
- أن تكون المتقدمة للحصول على الدعم سعودية الجنسية.
- أن تكون من الفئات المستحقة للدعم الضمان الاجتماعي المطور من الارامل والمطلقات والايتام.
- ألا يزيد الدخل الخاص بالمتقدمة عن الحد المانع للحصول على الدعم.
- يشترط ألا تكون المتقدمة لديها نشاط تجاري خاص بها او ممتلكات.
- ارفاق كافة المستندات المطلوبة عبر الموقع.
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