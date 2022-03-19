تخفيضات وعروض هايبر بنده بالسعودية وخصومات تصل إلى 50 % وهدايا مجانية

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عروض هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، مستمرة ودائما بقوة على جميع المنتجات والسلع الضرورية لجميع المستهلكين؛ فهو يتواجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً ليسهل على كافة عملاءه الحصول على المستلزمات بكل سهولة، كل ذالك من أجل الحصول إرضاء العميل والمحافظة على تاريخه العريق. عروض هايبر بنده على اللحوم الطازجة: متواجد مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم، سعر الكيلو الآن 31.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي لعمل اشهى الماكولات باللحم كطاجن البامية باللحم اللذيذ.

كما متاح عرض اخر على مفروم بقري برازيلي قليل الشحم، سعره قبل العرض 38.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 29.95 ريال سعودي، تلك اللحم تدخل في العديد من الاكلات مثل المكرونة البشاميل، وأيضاً الكفتة عن طريق تتبيلها بالملح والفلفل الأسمر ورشة جوزة الطيب وملعقة بهارات لحمة وبصل مفروم جيدًا ونقلب كافة المكونات معًا ونتركها ترتاح لمدة ساعتين، ثم نقوم نتصبيعها وتشوى على الفحم أو نضعها في صينية وندخلها الفرن.

تخفيض على إسكالوب بقري برازيلي، سعره الأن 39.95 ريال سعودي حيث كان قبل العرض لهذا الأسبوع 49.95 ريال سعودي، لعمل صينية البطاطس باللحم وتكون سهلة في التحضير من خلال وضعها مع شرائح البطاطس وتتبيلها بالملح والفلفل الأسمر وبهارات اللحم وجوزة الطيب وثمرة بصل متقطعة مكعبات و2 فص ثوم مهروس و2 كوب عصير طماطم (إختياري) أو ماء مغلي ونغطيها ونتركها حتى تنضج تماماً ثم نشعل الشواية لتأخد لتتحمر. عروض هايبر بنده في قسم الفاكهة والخضروات: متواجد بالعرض مانجو هندي جازاني، سعر الكيلو الآن 13.95 ريال سعودي بدلًا من 23.95 ريال سعودي؛ لعمل العصائر الفريش لأفراد الأسرة وأيضاً تلزم المانجو في تزين التورتة اللذيذة وأيضاً لعمل اشهى كنافة بالمانجو من خلال تقطيعها شرائح وتحضير مقدار من الكريم شانتيه المخفوق ونقوم نتكسير الكنافة وتحيصها في صينية في الفرن ونحضر كاسات التقديم ونضع طبقة من الكنافة ثم المانجو ثم الكريم شانتيه وتزين بالمكسرات وتقدم.

كما متوفر عرض آخر على تفاح جالا تشيلي/إيطالي، سعره قبل العرض 9.95 ريال سعودي وداخل العرض الأن 6.50 ريال سعودي، التفاح من الفاكهة الغنية بالحديد اللازم لبناء الجسم هيحب تناوله بكثرة لما به من عناصر غذائية وفيتامينات.

متواجد بالعرض ليمون بدون بذر مصري، بسعر 5.95 ريال سعودي اما عن عرض الباذنجان مدور محلي فسعر الكيلو الان 3.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض هايبر بنده بالسعودية وخصومات تصل إلى 50 % وهدايا مجانية - ثقفني

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