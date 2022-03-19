نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستفادة من دعم بوابة جود للإسكان لعام 2022 في المقال التالي
يبحث الكثيرين عن كيفية الاستفادة من دعم بوابة جود للإسكان، حيث أن هذا الدعم مُقدم من قبل منصة جود بشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد وعدم تزاحم المواطنين في المصالح الحكومية المختصة بذلك الأمر، فهي تهدف لدعم الأسر ماديًا داخل أراضي المملكة، لذا سوف المزيد من التفاصيل التي تخص منصة جود عبر السطور القادمة.
كيفية الاستفادة من دعم بوابة جود للإسكان
لكي تتمكن من الاستفادة من دعم بوابة جود لابد من القيام بخمس خطوات وهما:
- الذهاب مباشرة إلى رابط منصة جود الرسمية.
- لابد من التواصل مع الجمعيات المشتركة القريبة منك.
- بعد ذلك الجمعية التي تقدمت إليها سوف تقوم بدراسة مدى استحقاقك طبقًا لشروط المنصة.
- وسوف يتم التحقق من معلوماتك وكافة الأمور المتعلقة بالطلب المقدم سواء في الدعم السكني أو الضمان الاجتماعي.
- أخر خطوة وهي التدقيق في كافة الأمور وسوف يتم التأكد ورفع الحالة لمنصة جود للإسكان.
خطوات التسجيل في منصة جود الإسكان 1443
يُمكنك التسجيل في منصة جود للإسكان عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:
- الذهاب مباشرة إلى رابط منصة جود للإسكان.
- أدخل الاسم والبريد ورمز التحقق وكافة المعلومات المطلوبة.
- الضغط على خانة حسابي ثم اختر مساهم واستكمل المطلوب من بيانات.
- الضغط على خانة طلب التسجيل ثم أنقر على رمز المرور وتفعيل الحساب.
معايير استحقاق دعم جود للإسكان
هناك بعض المعايير التي تُحدد مدى استحقاق الشخص المتقدم للحصول على الدعم من قبل منصة جود للإسكان وهي:
- لابد أن تكون العائلة غير قادرة على دفع تكاليف المنزل بعد توفي رب الأسرة.
- إذا كان الأب عاطل وفي ذات الوقت ليس لديه القدرة الكافية عن تحمل تسديد إيجار المسكن.
- في حال كون الأسر من مُستحقي الضمان الاجتماعي وأيضًا في حالة وجود رب الأسرة في السجن فبالتالي الأسرة في تلك الحالة غير قادرة على تسديد إيجار المنزل.
- إذا كان عليه حكم ولا يستطيع دفع إيجار العقار.
- في حالة امتلاك الأسرة وثيقة خاصة بالإيجار إلكترونية ولكنها لا تستطيع تسديد الإيجار.
- لابد من التسجيل في الجمعيات المشتركة عبر المنصة للتقدم على دعم جود.
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