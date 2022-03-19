منح مساعدة مالية وعلاجية وقطع اراضى مجانية من الديوان الملكي السعودي 1443 وخطوات التسجيل

منح مساعدة مالية وعلاجية وقطع اراضى مجانية ، يعتبر الديوان الملكي السعودي هو المؤسسة الداعمة والتي تسند جميع أبناء المملكة العربية السعودية، ولكن هناك فئات معينة من المجتمع السعودي يمكنها الحصول على كافة المساعدات المالية والعلاجية ومنها الغارمين والأشخاص الغير قادرين على مواجهة الصعوبات اليومية والتغلب على ارتفاع الأسعار وقضاء جميع احتياجاتهم اليومية، كما أن الديوان الملكي السعودي حريص على تقديم الكثير رمن المساعدات العلاجية لأصحاب الأمراض المزمنة.

منح مساعدة مالية وعلاجية وقطع اراضى مجانية

الحالات المسموح لها الحصول على مساعدات الديوان الملكي

يوجد العديد من الحالات التي خصها الديوان الملكي للاستفادة من المساعدات المالية والعلاجية ومنها ما يلي:

الحالات المتعثرة في سداد الديون.

الأسر الفقيرة التي تتعرض لضيق مالي.

بعض الأشخاص الذين يعانون من الكوارث الطبيعية والخسائر المالية والحوادث.

الذين يعانون من الأمراض المزمنة والمواطن السعودي العاطل عن العمل وغير قادر على إعالة أسرته.

شروط الاستفادة من مساعدات الديوان الملكي السعودي

لقد قام الديوان الملكي بتحديد عدة شروط يلزم توافرها في كل شخص يريد الحصول على مساعدات الديوان الملكي ومنها:

يجب أن يقوم بتحديد نوع المساعدة التي يريد أن يحصل عليها سواء كانت مساعدة مالية أو علاجية.

لا بد من أن يتم تقديم طلب المساعدة عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بالديوان الملكي السعودي واستكمال كافة البيانات وإرسال المستندات المطلوبة.

من الممكن أن يتم إرسال الطلب من خلال البريد السعودي.

إرسال نموذج طلب مساعدة من الديوان الملكي.

يجب أن يكون مواطن سعودي الجنسية ويقيم في المملكة.

خطوات التسجيل للحصول على مساعدات الديوان الملكي السعودي

أصبح من السهل الحصول على مساعدات الديوان الملكي السعودي بعد أن يتم اتباع الخطوات التالية: