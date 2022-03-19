نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة السعودية تمويل ميسر بدون كفيل أو تحويل راتب عن طرق الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة السعودية إحدى منصات التمويل المصرحة بالمملكة. تعد المنصة أول منصة دعم مصغر للأفراد تعمل بالتقنية المالية تحت إشراف البنك المركزي ومركز النقد السعودي. تدعم منصة سلفة السعودية تقنية الـ fintech المتطورة؛ التي تتيح التعاملات المادية البنكية باستخدام الهاتف المحمول بشكل فعّال وآمن. يهدف هذا الذكاء الإصطناعي إلى تسهيل المعاملات المالية وتطوير الخدمات. بالاشتراك في المنصة، لا داعي لانتظار الراتب للتسوق أو التوتر مع حدوث أي أمر طاريء. تتيح منصة سلفة تمويل الأفراد بمبلغ يبدأ من 1000 ريال وحتى 5000 ريال بشكل فوري وطبقاً للشريعة الإسلامية. فوائد الخدمة بسيطة، ومتاح لك اختيار مبلغ السلفة مع تفاصيل السداد بما يتناسب مع ميزانيتك. لا تستغرق عملية التسجيل وتقديم طلب السلفة أكثر من 15 دقيقة.

مميزات منصة سلفة للتمويل:

حرية تحديد مبلغ السلفة المطلوبة، مع تحديد الجدولة المريحة للسداد مع نزول الراتب شهرياً

سرعة إيداع المبلغ المطلوب؛ فيودع خلال 24 ساعة من قبول الطلب

التوافق مع الشريعة الإسلامية

فوائد بسيطة مقارنةً بجهات أخرى

أعلى درجات الأمان وحماية البيانات

سهولة التحكم في المنصة من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق

شروط التسجيل في منصة سلفة السعودية:

أن يكون المنتفع سعودي الجنسية.

أن يبلغ من العمر 18 عاماً، ويكون أقل من 60 عام.

كذلك أن يكون المنتفع مكتمل الأهلية.

أن يكون المنتفع على رأس العمل، وألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر لموظفي القطاع الحكومي و 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب هو 4000 ريال سعودي شهرياً.

طريقة التسجيل في منصة سلفة السعودية وتقديم طلب التمويل:

ادخل على البوابة الإلكترونية للمنصة هنا أو نزل التطبيق هنا للأيفون. انقر من أعلى يسار الشاشة “تسجيل الدخول” ثم “أنشئ حساب جديد”. في النافذة الجديدة أدخل البيانات المطلوبة (رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، رقم الهوية، كلمة المرور). انقر بعدها “أقر بصحة البيانات” و “أوافق على الشروط والأحكام”. اضعط “استكمال التسجيل”. بعد اكتمال التسجيل انقر “طلب تمويل”. بعد ذلك ادخل المعلومات المطلوبة كمبلغ السلفة وفترة السداد وطريقة الدفع. ثم قم بتعبئة البيانات ورفع أي مستندات مطلوبة. سيتم إيداع المبلغ في حسابك خلال يوم واحد من قبول طلبك.

مواعيد إستحقاق دفعات السداد:

تتم عملية السداد في صورة دفعات شهرية متماثلة. يحدد كل مستحق فترة السداد طبقاً لما يناسب ظروفه الخاصة إبتداءً من 6 أشهر.

تصدر فاتورة استحقاق الدفعة الشهرية يوم 28 من كل شهر. في حال تم قبول طلب دعمك وإيداع مبلغ التمويل بعد يوم 25 في الشهر؛ سيتم ترحيل أول فاتورة استحقاق يوم 28 في الشهر الذي يليه.

سيتم تذكيرك بموعد سداد الاستحقاق عن طريق رسائل الهاتف و البريد الإلكتروني. تأكد من تسديد الأقساط في وقتها؛ حيث يمنحك ذلك نقاط تحسن من تقييم سجلك الائتماني ويمنحك هامش ربح أقل في الطلبات القادمة.

البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة:

تسعى منصة سلفة للوصول إلى التعامل مع كل البنوك داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. حالياً، إليك قائمة بأسماء البنوك المتاحة:

مصرف الراجحي.

البنك السعودي الفرنسي.

مصرف الإنماء.

بنك البلاد.

البنك السعودي للاستثمار.

بنك ANB العربي.

بنك سامبا.

البنك الأول.

بنك ساب SAAB.

أيضا بنك الأهلي NCB.

بنك الجزيرة.

بنك الرياض.

للتواصل أو لمزيد من الاستفسارات يمكنك طلب رقم منصة سلفة الموحد 920000327. يمكنكم كذلك متابعة الحساب الرسمي للمنصة على تويتر [email protected] أو التواصل عن طريق صفحة العناية بالعملاء هنا. وأخيراً تتيح البوابة الإلكترونية الإشتراك في خدمة النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار والعروض على بريدك الإلكتروني.