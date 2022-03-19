كيفية الحصول على هوية مقيم الرقمية ومميزاتها

تسعى المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية في تقديم الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر التي تشمل خدمات مختلفة لا حصر لها، فهي ترغب في تسهيلا المعاملات على كافة المواطنين وأيضًا المقيمين داخل حدود المملكة، وجاءت تلك الخدمة من ضمن رؤية المملكة 2030، لذا سوف نوضح لكم كيفية الحصول على هوية مقيم الرقمية والمزيد من التفاصيل.

كيفية الحصول على هوية مقيم الرقمية

لكي تتمكن من الحصول على هوية مقيم بالمملكة لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال مباشرة إلى رابط منصة أبشر الرسمية.

اختر خانة أبشر الأفراد ثم سجل دخول.

أكتب كافة البيانات المطلوبة بدقة كاملة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط على أيقونة دخول ثم أنقر على أفراد ثم خدماتي.

النقر بعد ذلك على تحميل الهوية الرقمية.

بعد ذلك سيطلب منك التمكين عن طريق التعرف على وجه الشخص المقيم لكي يحصل على الوثيقة.

مميزات الحصول على هوية مقيم الرقمية

هناك بعض المميزات التي تتضمنها الهوية الرقمية وهي:

تُعد من أفضل وأسهل الحلول لكي يتم التحقق من هوية الشخص المقيم داخل أراضي المملكة بدلاً من حمل الهوية المطبوعة.

تتسم باحتوائها على رقم استجابة سريع وهو متغير ويُعرف باسم QR Code.

تتميز بإمكانية تحميلها على الجوال الخاص بك مرة واحدة كما أنها تُصبح محفوظة حتى في حال عدم اتصالك بشبكه الإنترنت.

خطوت الاستعلام عن هوية مقيم

يُمكنك الاستعلام عن الصلاحية الخاصة بهوية المقيم عن طريق الآتي:

الذهاب مباشرة إلى بوابة أبشر الرسمية.

سجل دخول ثم أنقر على الاستعلام عن الصلاحية.

أكتب جميع البيانات المطلوبة ثم أنقر على عرض.

تحقق من الموعد المُقرر لانتهاء صلاحيتها لكي تقوم بالتجديد قبل الموعد حتى لا تتعرض لتسديد غرامة تأخير.

كيفية تجديد هوية مقيم

وزارة الداخلية السعودي وفرت خدمة تجديد الهوية في حالة انتهائها وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: