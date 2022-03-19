نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب إجازة من نظام فارس في المقال التالي
طلب إجازة من نظام فارس بوزارة التربية والتعليم السعودية أصبح من أسهل الأشياء. حيث أن هذا برنامج تعليمي يسهل على المدرسين أخذ إجازة. كما يساعد كلاً من الموظفين والمديرين على أخذ إجازة في بضع خطوات بسيطة وسهلة. حيث يعتبر هذا خروج عن الأساليب التقليدية المستخدمة لتحقيق التقدم التكنولوجي والتطورات الكبرى في المملكة العربية السعودية كما يتضح في رؤية 2030. وفي السطور القادمة نتعرف على الطريقة التي يمكن من خلالها طلب الاجازة أو تعديلها من خلال نظام فارس.
طريقة حذف إجازة معلقة على نظام فارس
حتى يتمكن المواطن من حذف طلب إجازة من نظام فارس، يجب أن يتبع المواطن الخطوات التالية:
- في البداية، يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى نظام فارس.
- بعد ذلك، عندما تظهر القائمة الرئيسية أمامك، انقر فوق الزر تمكين الخدمة الذاتية للموظف.
- انقر فوق رمزجدول البيانات وحدد “حذف إجازة معلقة عند المدير المباشر”.
- في الصفحة التي تظهر أمامك، انقر فوق رمز إضافة.
- ثم قم بتنشيط وتخصيص تفاصيل الترخيص الذي تريد إزالته.
- بعد ذلك، أضغط فوق مربع الاختيار.
- ثم سيتم نقلك إلى صفحة جديدة تحتوي على تفاصيل عطلتك حيثما تريد.
- وفي النهاية، يتم النقر فوق تطبيق.
كيفية طلب إجازة من نظام فارس
يتمكن المواطن من استكمال كافة الاجراءات التي تمكنه من طلب إجازة من نظام فارس، يجب أن يتبع الآتي:
- في البداية، يجب أن يقوم المواطن بالدخول على الحساب الخاص به على نظام فارس.
- ثم عندما تظهر القائمة الرئيسية أمامك، حدد (صلاحية الخدمة الذاتية للموظف).
- حدد قائمة الطلبات وانقر على زر “طلب أجازة”.
- حدد كل ما يتعلق بالعطلة التي تريد الحصول عليها.
- ثم انقر فوق علامة التبويب للرجوع إلى الحساب الخاص بك.
- والجدير بالذكر، أنه اعتمادًا على نوع الإجازة التي ترغب في الحصول عليها، ستحتاج إلى إرفاق أي مستندات أو مستندات ضرورية لتسهيل حصولك على عطلتك.
- ثم انقر فوق الزر “التالي”.
- سترى صفحة تحتوي على جميع تفاصيل الإجازة والمستندات والوثائق التي قمت بتحميلها إلى موقعك.
- بالإضافة إلى ذلك، يكون هناك مسؤول عن الموافقة على الإجازات، حيث يتم اعتماد الإجازة في حين استيفاء شروطها.
- في نهاية العملية، تحتاج إلى النقر فوق الزر “تنفيذ”.
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