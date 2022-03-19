نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات وعروض هائلة بأسواق العثيم بالسعودية على كافة السلع الإستهلاكية العرض متاح في جميع الفروع في المقال التالي

أسواق عبدالله العثيم، دائما ما توفر المنتجات الغذائية الضرورية بأنواع مختلفة داخل أسواق العثيم الشهيرة بالمملكة العربية السعودية وحرص القائمين على إدارة الأسواق بتوفير عروض وخصومات بصورة شبه دائمة على جميع المنتجات لجذب وإرضاء الفئات المختلفة المترددة على الأسواق للحصول على طلباتها بأقل أسعار ممكنة وهذا النهج ما يميز دائما أسواق عبد الله العثيم منذ تأسيسها وأنتشارها فى جميع أركان المملكة. عروض أسواق العثيم على اللحوم الطازجة: متواجد بالعرض لعجل بلدي بالعظم، سعره بداخل العرض 42.95 ريال سعودي، تلك اللحم تدخل في عمل البرياني وايشاً الماندي السعودي. كما متاح بالعرض لحم عجل بلدي ولاكن بدون عظم، سعره الآن 49.95 ريال سعودي تخفيض على لحم حاشي بدون عظم سعره الأن ولفترة محدودة 42.95 ريال سعودي، انا عن عرض لحم الحاشي بالعظم فسعر الكيلو الان بالعرض 34.95 ريال سعودي عروض أسواق العثيم في قسم الجبن والالبان: خصم 10% على جبن رومي مصري تشيزا لاند، فسعرها الان بعد الخصم 39.95 ريال سعودي.

كما متاح عرض على جبن تشيزا لاند قد بحبة البركة، سعر الكيلو بالعرض الأن 19.75 ريال سعودي، للإستمتاع بفطور صحى ولذيذ للأطفال وفي المدرسة ايضاً

كيلو الجبن القريش الوادي الان بسعر 20.50 ريال سعودي، تلك الجبن تعتبر صالحة لفترات الدايت لقلت السعرات الحرارية المتواجده بها فيمكن تناول اي كميه منها بدون الخوف انها تزيد الوزن والكثي من أطباء التغذية تحث على تناولها كوجبة أساسية في فترات الدايت.

تخفيض على حلاوة الجميل سادة، سعرها 8.95 ريال سعودي للكيلو الواحد، لعمل السندوتشات لاطفالنا الصغار لنمدهم بالطاقة وجعلهم اكثر نشاط سواء في البيت أو يمكن تناوله في المدرسة لتجديد طاقته، فهي تمد الجسم بالطاقة والنشاط لاحتوائها على مقدار من السكريات.

متاح أيضاً بالعرض زيتون سما اسباني اسود جامبو بسعر 15.50 ريال سعودي، اما عن عرض طرشي ليمون شرائح سلطة محشي فسعر الكيلو الان 9.75 ريال سعودي.

خصم 10% على لانشون امريكانا ديك رومي مدخن، سعر الكيلو 73.50 ريال سعودي، فهو يعتبر الأكثر مبيعاً وانتشاراً لضمان جودته فمنتجات امريكانا جميعها تشتهر بجودتها العالية ومضمونة 100%.

يتواجد عرض هائل على جبن فيكتو اسطنبول، حيث أصبح سعرها الأن للكيلو الواحد 11.95 ريال سعودي، لاغنى عنها على مائدة الفطور كل صباح.

أما عن عرض لبنة فوود جايت هنغاري 2.75 كجم، فسعر الكيلو بالعرض 21.75 ريال سعودي، اما سعر العلبة فأصبح 59.75 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض هائلة بأسواق العثيم بالسعودية على كافة السلع الإستهلاكية العرض متاح في جميع الفروع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات وعروض هائلة بأسواق العثيم بالسعودية على كافة السلع الإستهلاكية العرض متاح في جميع الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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