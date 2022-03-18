منتج أرضك دعمك من برنامج سكني بالسعودية

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عمر شويل - جدة منتج أرضك دعمك من سكني، أوضح برنامج سكني مؤخرًا بعض المعلومات الهامة للمستفيدين من برنامج سكني المخصص من أجل تملك المواطنين للمسكن لأول مرة أهمها هو ما يخص المستفيدين الذين لم يتمكنوا من توقيع عقود الدعم الورقية من برنامج سكني في البنوك حتى الآن وفي نفس الوقت يمتلكون العقود الإلكترونية فقط قبل الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي وهو التاريخ المحدد مسبقًا من أجل طرح المنتج الجديد من سكني وهو منتج أرضك دعمك وذلك للاستفادة من طريقة الدعم السابقة طريقة أرض وقرض.

تفاصيل منتج أرضك دعمك من سكني في السعودية

وذكر برنامج سكني أن منتج أرضك دعمك المقدم من خلال الجهات المسئولة عن برنامج سكني أن هذا المنتج ليس إجباريًا على المستفيدين بل اختياري فإذا قام المستفيد باختيار منتج أرض مجانية بنفسه ففي تلك الحالة عليه بتحمل فوائد التمويل وأيضًا يعتبر ذلك هو التمويل الأساسي المقدم له، وفي ذلك الإطار نعرفكم أن منتج أرضك دعمك قد تم الإعلان عنه وتوفيره منذ أيام قليلة.

والأرض في تلك الحالة ستكون في الدعم الوحيد للمستفيد بالتحديد الذين وقعوا عقد التمليك بعد تاريخ الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي إلى الآن، وحينها على العميل تحمل قيمة التمويل وفوائده وعلى صندوق التنمية العقارية تحمل فوائد التمويل العقاري فقط، مع العلم أن ذلك في حالة كان المستفيد قد تمكن من امتلاك الأرض من السوق لأنها تكون مدعمة إذا لم تكن مقدمة مجانًا من وزارة الإسكان.

ما هو منتج أرضك دعمك من برنامج سكني

المنتج الجديد المعلن عنه من برنامج سكني هو مخصص للمستفيدين من أجل استبدال قطعة الأرض بالوحدات السكنية، لذلك من يقوم باختيار الأرض بدل الوحدة السكنية عليه بتحمل قيمة الفوائد وقيمة التمويل بالإضافة إلى أن الأرض تكون هي الدعم في تلك الحالة، ولكن هي خدمة تقدم فقط لحاملي العقود قبل تاريخ 23 فبراير ولم يخصص لهم وحدات سكنية بعد.

التسجيل في برنامج سكني

يتم التسجيل بسهولة في حالة كانت شروط برنامج سكني متطابقة في المستفيد وبعدها يلج إلى بوابة التسجيل الخاصة ببرنامج سكني لإدراج البيانات الشخصية والإجابة عن الأسئلة المطلوبة.