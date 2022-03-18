امساكية شهر رمضان في السعودية 2022 لمعرفة موعد أول أيام الشهر ومواقيت الصلوات

امساكية شهر رمضان في السعودية 2022 ، تزايدت عمليات البحث في تلك الايام بعد أن مر نصف شعبان 1443 لمعرفة امساكية شهر رمضان المبارك للتعرف على مواقيت الصلاة ومواعيد الصيام والإفطار والامساك في هذا الشهر الكريم، حيث أصبح الجميع الآن يستعدون لاستقبال هذا الشهر الذي دائمًا ما يأتي بالفرحة والسعادة ويكون ممتلئ بالكثير من الطاعات والأعمال الخيرة والخير والبركة، فيعد شهر رمضان من الشهور المباركة العظيمة وهو فرصة كبيرة للجميع للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بحسن العبادات الصالحة التي تزيد من التقرب إلى الله عز وجل، وأهمها الصلاة والصوم والزكاة وكافة الأعمال الخيرة.

امساكية شهر رمضان في السعودية 2022

يهتم المسلمين في هذا الشهر الكريم بمعرفة مواعيد الصلوات الخمس لأداء الصلاة في وقتها لما لها من أجر عظيم، وأيضًا معرفة مواعيد وأوقات الإفطار والسحور والامساك طوال الشهر، وهذا ما توضحه الامساكية الخاصة بشهر رمضان، علمًا بأنه من المقرر فلكيًا أن تكون أول أيام شهر رمضان المبارك في السعودية يوم السبت 2/4/2022، ولكن سيتم استطلاع هلال شهر رمضان في يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان فإذا تمت الرؤية يكون اليوم التالي له وهو يوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

عدد ساعات الصيام بالسعودية

يبحث الملايين حول العالم من المسلمين في كل مكان لمعرفة التوقيت الخاص وعدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، بعد أن انتصف شهر شعبان وبدأ العد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم، والذي من المقرر فلكيًا أن يكون يوم الثاني من إبريل، حيث تختلف عدد ساعات الصيام في كافة المدن السعودية حسب اختلاف الموقع الجغرافي لها، وتكون مدتها ما بين 13 إلى 16 ساعة في اليوم.

وجاء عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان كالتالي :