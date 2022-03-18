شروط التقاعد المبكر في المملكة والحالات المستحقة للحصول عليه

شروط التقاعد المبكر، تعمل الحكومة في المملكة السعودية على تطوير كافة الخدمات وتنمية العديد من القوانين الهامة حتى تكون بتحقيق المساواة بين العاملين في القطاع العام والخاص والمواطن والوافد، وبالتالي قامت بتحديد بنود التقاعد في المملكة بشكل عام سواء للمواطن أو المقيم وأهم الأشخاص الذين يستحقون الحصول عليه، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على أهم بنود التقاعد الذي وضعتها المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والحالات المستحقة للحصول عليها شكل تفصيلي.

شروط التقاعد المبكر

يفكر الكثير من الأشخاص للتقاعد بعد فترة طويله وشاقه من العمل، وذلك بعد وصول السن القانوني أو حتى الوصول إلى المعاش وبالتالي يهتمون بمعرفة أهم شروط التقاعد المبكر في المملكة السعودية التي وضعتها مؤسسة التقاعد لمعرفة أهم شروط التقاعد المبكر في السعودية التي ينبغي توافرها للعاملين لكي يتمكن من الحصول على التقاعد المبكر واليكم الشروط كالآتي،

أولا ينبغي أن يكون العمل قام بقضاء 20 سنة خلال فترة العمل بالإضافة إلى عدم اعتبار راتب المعاش سبب من أسباب التقاعد.

يجب أن لا تقل فترة العمل سواء كان في القطاع العام أو الخاص على 25 سنة وفي حالة إذا كان العامل يريد التقاعد قبل المعاش يجب إلا يتم التقاعد إلا قبل خمس سنوات من وصوله إلى المعاش مع أهمية تقديم موافقة معتمد من قبل جهة العمل والتي تتضمن طلب التقاعد المبكر.

وتشمل أيضا أن يكون هذا العامل تعرض إلى ظروف صعبة أو أصابته ببعض الأمراض أو قد تعرض لحادث ما.

حالات استحقاق الحصول على التقاعد المبكر

يوجد بعض الفئات الذي تستحق الحصول على التقاعد المبكر واليكم أهم هذه الفئات كالآتي،