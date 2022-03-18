نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد الإقامة للوافدين في السعودية ورسوم التجديد وعقوبة عدم تجديد الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تجديد الإقامة للوافدين يعتبر تجديد الإقامة من الأمور الهامة للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث لابد من تجديدها في الموعد المحدد لها لمنع توقيع غرامة مالية على صاحبها لو الترحيل خارج البلاد، ويقوم بهذه العملية المديرية العامة للجوازات، والتي تعد من القطاعات التابعة لوزارة الداخلية التي تختص بإصدار تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامة وغيرها من الخدمات الأخرى التي تخدم المواطنين والمقيمين وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة شروط تجديد الإقامة للوافدين بالمملكة.

شروط تجديد الإقامة للوافدين

وقامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بتطوير الشروط الخاصة بتجديد الإقامة للوافدين لتشمل ما يلي:

أن يكون الفرد مقيم بالفعل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

القيام بسداد كافة المخالفات المرورية إن وجدت.

سداد رسوم تجديد الإقامة بالطرق المعتادة.

أن يكون جواز سفر المقيم ساري الصلاحية.

ألا يكون العامل مسجل ضمن قائمة المتغيبين عن العمل.

وجود بصمة للعامل وصورة لدى مكتب الجوازات، وكذلك الحال بالنسبة للأبناء البالغين 15 عام أو أكثر.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية

حددت المديرية العامة للجوازات الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة كالتالي:

رسوم تجديد إقامة العاملين في الشركات والمؤسسات 650 ريال. رسوم تجديد إقامة المرافقين البالغين 18 عام فأكثر 500 ريال. قيمة رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية 350 ريال سعودي. رسوم إصدار تأشيرة خروج وعودة للمرافقين 500 ريال سعودي. رسوم تمديد تأشيرة الزيارة 100 ريال سعودي.

ويمكن التعرف على رسوم باقي التأشيرات والتجديد عبر منصة أبشر الإلكترونية، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية قد قامت بتقليل مدة الإقامة للوافدين لتصبح 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، وكذلك الحال بالنسبة لرخصة العمل، وتهدف بذلك إلى تخفيض العمالة الأجنبية وإحلال العمالة السعودية بدلا منها، لإعطاء فرصة لأبناء المملكة في الدخول في مجال العمل.

عقوبة عدم تجديد الإقامة

ويسعى جميع المقيمين بالمملكة إلى تجديد الإقامة قبل مرور 3 أيام على موعد تجديدها، لتجنب فرض عقوبة مالية فرضتها المديرية العامة للجوازات، والتي تبلغ قيمتها 500 ريال سعودي عند عدم تجديد الإقامة للمرة الأولى، و1000 ريال عند التكرار للمرة الثانية، أما في المرة الثالثة يتم ترحيل الوافد خارج أراضي المملكة.